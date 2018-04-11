Юлия Самойлова серьезно заболела перед «Евровидением»

Редкое генетическое заболевание, которым страдает представительница России на конкурсе «Евровидение» — Юлия Самойлова, стало причиной ухудшения еe самочувствия в день официальной препати конкурса, прошедшей в Москве в минувшие выходные. Именно поэтому на вечеринке Самойлова не смогла справиться с живым исполнением конкурсной песни I won't break, видеозапись которого активно обсуждают в Сети, называя позорным и непрофессиональным. Ситуацию Super разъяснил источник из близкого окружения артистки.
«Дело в том, что накануне мероприятия Юлию подкосил грипп, она не долечилась. При ее редком диагнозе дело осложнилось еще больше — голосовые связки ослабли. Ухудшило ситуацию то, что к выступлению Юлия не успела подготовиться и проверить звук на площадке», — цитирует канал слова источника.
В российском оргкомитете «Евровидения» от официальных комментариев отказались, лишь сообщив то, что сам факт выступления на европейском конкурсе и защиты чести нашей страны является для Самойловой «большим подвигом в силу ограниченных возможностей организма артистки».
О серьезном и действительно тяжелом диагнозе девушки, спинальной амиотрофии Вердинга — Гофмана, писали не раз. Одним из самых тяжелых ее последствий является постепенная атрофия центральной нервной системы, двигательного аппарата и других органов, включая голосовые связки. Статистика заболевания печальна — немногие страдающие им доживают до 30 лет, пишет Life.
Тем не менее поклонники 27-летней Юлии Самойловой уверены, что певица найдeт силы достойно подготовиться, чтобы уже в мае выйти на сцену в Лиссабоне и спеть композицию о том, что, несмотря ни на что, «она не сломается».