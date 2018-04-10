Если тебе кажется, что больше никогда не будет хорошо, прочти это письмо

«Жизнь часто безжалостна. Ты становишься сильнее, когда переживаешь тяжелые времена. Но, прямо сейчас, похоже, ты потеряла саму себя.

Из головы не выходят вопросы: “Чем я это заслужила? Почему это происходит со мной? Когда же наконец станет лучше?”. Кажется, что теперь так будет всегда...

Поверь мне, твой день придет. Я обещаю. Это всего лишь фаза.

Наступит день, когда ты поймешь, насколько сильнее ты стала, и это будет наградой за страдания. Да, сейчас это сложно понять, и я чувствую твою боль. Но однажды свет, радость и смех до боли в животе вернутся в твою жизнь.

Наше настроение меняется слишком часто. На это влияют события и другие люди, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

Послушай, вот что нужно сделать. Вспомни чувство чистого детского счастья, которые ты испытывала до того, как тебе впервые разбили сердце, или предал друг, или ты потеряла невинность. Это было самое светлое время, ведь ты просто не знала, что мир способен навредить тебе.

Мир порой показывает свое уродливое лицо, и твое отношение к жизни может меняться каждый день. Будь уверенна в одном: ты не потеряла себя настоящую. Это всего лишь маска. Мы примеряем их ежедневно, когда пытаемся произвести впечатление на других людей. Ради лучшей жизни. Ради целей, которые мы хотим достичь.

Твоя личность всё еще формируется. Веришь или нет, но мы никогда не прекращаем расти и меняться. Плохие времена закончатся, даже если ты всё еще не веришь в это.

Счастье вернется. Ты станешь более сильной версией себя. По сути, ты уже стала круче!