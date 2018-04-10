Пять вещей, которые нужно всегда держать в секрете

Вот 5 важных вещей, которые вам нужно держать в секрете, пишет Cluber.com.ua.

1. Ваши сокровенные мысли

То, что вы думаете по определенным темам, должно быть вашим убеждением, а не тем, что вы пытаетесь внедрить в головы других. Например, ваши мысли о жизни или смерти вызовут различные реакции, когда вы решите сделать дискуссией для обсуждения. Научитесь понимать, что ваши мысли — это ваша интерпретация, а не объективная истина, или вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми плохими аргументами.

2. Ваша филантропия

Предоставление помощи человеку или любая другая форма благотворительной работы делает многое для развития людей и нашего общества, но это более ценно, если вы не добиваетесь признания такой доброжелательности. Когда вы пытаетесь обнародовать, как вы были полезны, это обычно кажется хвастовством, так как многие будут думать, что ваше первоначальное намерение для такой поддержки было искать популярность. Есть много преимуществ в добавлении ценности для людей и остающихся анонимными.

3. Ваши цели

Ваши планы следует охранять с полным усердием, пока вы не сможете их достичь. Крики о них могут позволить другим людям украсть ваши идеи и работать над ними, имея дело с лазейками, которые вы, возможно, не заметили в своих планах. Если это произойдет, это приведет вас к деморализации и заставит вас сожалеть о том, что вы когда-либо делали ваши планы известными всем.

4. Ваша жизнь

Определенные подробности о вашей личности, такие как; ваша сексуальная жизнь, религиозная жизнь, преодоление дурной привычки и т. д. лучше держать в секрете, если вы не знаете человека, с которым разговариваете. Не стоит выставлять свои эмоциональные условия для всех, потому что иногда это может просто привести к ссоре, если они не согласятся с вашим образом жизни.

5. «Грязное белье» семьи