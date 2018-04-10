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Светлана Лобода показала повзрослевшую дочь

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Светлана Лобода.

ФОТО: Scanpix

Светлана Лобода поздравила свою дочь с днем рождения. 

Певица Светлана Лобода беременна вторым ребенком. Но артистка уже воспитывает 7-летнюю дочь Еву от предыдущего брака, снимками с которой делится довольно редко, пишет Ivona.

Но на днях Еве исполнилось 7 лет, и ее звездная мама на своей странице в Instagram трогательно поздравила дочь с днем ее рождения, отметив, что они настоящие подруги: 

Эта маленькая девочка стала мне большим другом. Как мама я учу её быть доброй и отзывчивой, любить ближнего и уметь сострадать, отдавать последнее тем, кто нуждается... и помнить, что Бог даёт нам крылья для того, чтобы взлететь и корни, для того, чтобы знать куда возвращаться... с Днём Твоего Рождения, моя любимая девочка. Пусть ангелы хранят тебя. 

Отметим, поклонники Светланы Лободы присоединились к поздравлениям Евы, оставив лестные комментарии в адрес певицы и ее дочери. 

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial/

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