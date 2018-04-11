Кого из знаков Зодиака сегодня ждет сюрприз! Скорее читайте гороскоп на 11 апреля

Дева

Отношения в семье непросты, и отсутствие взаимопонимания с родственниками станет основной причиной волнений и тревог. Старайтесь не проявлять излишней требовательности к близким. В сложных ситуациях можно рассчитывать на поддержку друзей и любимого человека – они и в помощи не откажут, и хороший совет охотно найдут. Возможны финансовые трудности, будьте готовы пересмотреть свои планы, касающиеся покупок и расходов. Не стоит отправляться в долгие поездки – они принесут больше проблем и неприятностей, чем пользы. День подходит для решения сложных задач; не будет таких препятствий, которых вы при желании не смогли бы преодолеть.

Весы

В отношениях с любимым человеком возможны серьезные трудности, и нужно вести себя очень осторожно и сдержанно, чтобы мелкое недоразумение не стало причиной серьезного конфликта. Не исключены разногласия даже в парах, связанных долгими и прочными отношениями, что уж говорить о тех, чей роман только начинается. Новые знакомства возможны, но лишь в том случае, если вы будете очень разборчивы и внимательны, они не будут иметь неприятных последствий. Нежелательно посещать увеселительные заведения, заниматься тяжелым физическим трудом, единоборствами и силовыми видами спорта. Сейчас ваша основная задача – восстановить силы. Помогут в этом профилактические процедуры, прогулки на свежем воздухе, посещение бассейна.

Скорпион

Этот день не подходит для того, чтобы менять сложившиеся привычки, отказываться от обычного образа жизни. Попытки получить приятные эмоции, совершив нечто из ряда вон выходящее, вряд ли увенчаются успехом. Зато в обычных занятиях вы наверняка будете находить радость; поэтому не стоит отказываться от домашних дел, хобби. Спокойное течение дня – лучший способ сохранить хорошее настроение и дать отпор негативным тенденциям. Романтическое свидание пройдет не слишком удачно, поступки и высказывания любимого человека порой будут раздражать вас не на шутку. Старайтесь не преувеличивать масштабов бедствия, но отрицательным эмоциям все же воли не давайте – и все наладится.

Стрелец

Очень хороший день для общения, проведения любых встреч. В неформальной обстановке можно обсудить деловые вопросы, идеи, посещавшие вас в последнее время – диалог наверняка будет конструктивным. Нежелательны большие расходы; покупку вещей, предназначенных для длительного использования, лучше отложить. Вы не будете чувствовать себя уверенно в поездках, но серьезных неприятностей в пути можно не опасаться. В сфере романтических отношений не произойдет значительных изменений. Разумные поступки и взвешенные суждения помогут избежать ссор с близкими. Не позволяйте манипулировать собой, но и непреклонность проявляйте лишь в случаях, когда она действительно необходима.

Козерог

День пройдет неплохо, если вы не станете менять своих планов. Старые идеи только кажутся трудно реализуемыми – как только вы возьметесь за дело, станет очевидным, что обстоятельства вполне благоприятны. Умеренность в расходах – лучший способ решения финансовых проблем. Кроме того, в этот день не стоит давать денег в долг: есть опасность не получить их обратно вовремя. Новые знакомства возможны, но вряд ли они вас порадуют; скорее нужно готовиться ко встречам с людьми, с которыми будет полезно, но нелегко иметь дело. Благоприятный день для общения с родственниками; можно отправиться в путешествие вместе с членами семьи – вы наверняка приятно проведете время.

Водолей

День противоречивый. Он как нельзя лучше подходит для решения серьезных задач и грандиозных свершений, а вот в мелких делах возможны недоразумения и трудности. К счастью, найдется достаточно людей, желающих вам помочь, поэтому оснований для беспокойства нет. Будьте осторожнее в решении финансовых вопросов; покупки, которые сегодня кажутся совершенно необходимыми, на деле таковыми не являются, так что лучше не спешить. Очень сложно сохранить гармонию в отношениях с любимым человеком, но именно от ваших поступков зависит дальнейшее развитие ситуации. Не поддавайтесь на провокации, не идите на поводу у капризов: разумная строгость будет правильно понята вашим избранником.

Рыбы