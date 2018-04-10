Затмила солнце! Таня Михайлова гуляет с коляской в сногсшибательном мини

Таня со своим сыном Теодором, который родился в феврале этого года, прогуливается по Таллинну. Пока малыш спит в модной коляске, Таня пьет утренний кофе. Стоит отметить, что выглядит молодая мама потрясающе. Она обновила цвет волос, который весело искрится на солнце, а самое главное, не боится показать ножки в мини.