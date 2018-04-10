вторник, 10 апреля 2018 г.
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Затмила солнце! Таня Михайлова гуляет с коляской в сногсшибательном мини ФОТО

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Таня Михайлова

ФОТО: Instagram

Наконец-то к нам пришла солнечная погода – самое время для прогулок! Наслаждается весной и эстонская певица Таня Михайлова-Саар.

Таня со своим сыном Теодором, который родился в феврале этого года, прогуливается по Таллинну. Пока малыш спит в модной коляске, Таня пьет утренний кофе. Стоит отметить, что выглядит молодая мама потрясающе. Она обновила цвет волос, который весело искрится на солнце, а самое главное, не боится показать ножки в мини.

Kevad... sina või? 😀 🌱 #cybex #beebicenter

A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on

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