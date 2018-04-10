«Удалито?!» Самое популярное видео в мире исчезло из YouTube

Клип на песню Despacito пуэрториканца Луиса Фонси, набравший рекордные пять миллиардов просмотров на YouTube, был удален с видеохостинга.

По данным издание The Independent, всему виной хакерская атака, за которой стоит группировка Prosox and Kuroiʼsh. Взломщики подменили самый популярный в мире видеоклип собственным файлом, на котором изображены неизвестные в масках с оружием в руках, а в описании к ролику появилась фраза: «Освободите Палестину».