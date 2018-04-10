«Удалито?!» Самое популярное видео в мире исчезло из YouTube

Официальное видео на песню Despacito стало мишенью для атаки хакеров из группировки Prosox and Kuroiʼsh.
Клип на песню Despacito пуэрториканца Луиса Фонси, набравший рекордные пять миллиардов просмотров на YouTube, был удален с видеохостинга.
По данным издание The Independent, всему виной хакерская атака, за которой стоит группировка Prosox and Kuroiʼsh. Взломщики подменили самый популярный в мире видеоклип собственным файлом, на котором изображены неизвестные в масках с оружием в руках, а в описании к ролику появилась фраза: «Освободите Палестину».
На данный момент при загрузке клипа пользователи видеохостинга видят информационное сообщение о том, что файл удален. Представители YouTube и канала Vevo, который стал непосредственной мишенью хакеров, пока не прокомментировали ситуацию со взломом, сообщает Life.