Найден самый простой способ стать счастливым

Как стать счастливым? Оказалось, что решение этого глобального вопроса может быть довольно простым. Такое решение нашли ученые из США.
Сотрудники Университета Мичигана, изучавшие данную проблему, проанализировали данные, полученные в 23 исследованиях. Объектом наблюдений в этих исследованиях стали более 1000 человек разного возраста, от старшеклассников до пенсионеров, пишет Medikforum.
Авторы нового проекта пришли к заключению о том, что на ощущение счастья не оказывают принципиального влияния такие, казалось бы, важные параметры, как возраст людей и наличие у них физических недугов.
Заключение, сделанное специалистами, таково: с чувством счастья однозначно связана физическая активность. «При наличии высокого уровня физической активности как молодые, так и пожилые люди, по собственным оценкам, ощущали себя в полтора раза счастливее, чем их малоподвижные сверстники», - заявили исследователи.