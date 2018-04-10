Найден самый простой способ стать счастливым

Сотрудники Университета Мичигана, изучавшие данную проблему, проанализировали данные, полученные в 23 исследованиях. Объектом наблюдений в этих исследованиях стали более 1000 человек разного возраста, от старшеклассников до пенсионеров, пишет Medikforum.

Авторы нового проекта пришли к заключению о том, что на ощущение счастья не оказывают принципиального влияния такие, казалось бы, важные параметры, как возраст людей и наличие у них физических недугов.