вторник, 10 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Найден самый простой способ стать счастливым Начните прямо сейчас!

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ФОТО: Luis Louro/PantherMedia / Luis Louro

Как стать счастливым? Оказалось, что решение этого глобального вопроса может быть довольно простым. Такое решение нашли ученые из США.

Сотрудники Университета Мичигана, изучавшие данную проблему, проанализировали данные, полученные в 23 исследованиях. Объектом наблюдений в этих исследованиях стали более 1000 человек разного возраста, от старшеклассников до пенсионеров, пишет Medikforum.

Авторы нового проекта пришли к заключению о том, что на ощущение счастья не оказывают принципиального влияния такие, казалось бы, важные параметры, как возраст людей и наличие у них физических недугов.

Заключение, сделанное специалистами, таково: с чувством счастья однозначно связана физическая активность. «При наличии высокого уровня физической активности как молодые, так и пожилые люди, по собственным оценкам, ощущали себя в полтора раза счастливее, чем их малоподвижные сверстники», - заявили исследователи.

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