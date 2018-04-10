Далеко ехать не надо! Десять стран мира, в которых не хватает женщин

1. Норвегия

Жителей Норвегии мужского пола на 12 тысяч больше, чем женского. Только подумайте: 12 тысяч мужчин рискуют остаться без пары!

2. Исландия

В этой стране в среднем на 100 женщин приходится 104 мужчины. Некоторое время циркулировала информация, будто бы исландские власти будут платить иностранкам, решившим связать свою судьбу с исландцами. Однако оказалось, что это всего лишь сплетни.

3. Канада

Тут дела обстоят еще печальнее, чем в Норвегии: мужчин на 250 тысяч больше, чем женщин. А причина вот в чем: оказывается, канадки частенько подаются за заработком на чужбину и остаются там.

4. Кипр

Эмигрантов на Кипре хватает с лихвой, но при этом здесь, увы, недостает женщин.

5. Китай

34 миллиона - именно на столько китайцев больше, чем китаянок.

6. Финляндия

Безжалостная статистика гласит, что 256 тысяч финнов в возрасте от 25 до 54 лет являются одинокими.

7. Италия

Феминизм процветает в этой стране, и, вопреки расхожему мнению, итальянские женщины в массе своей вовсе не темпераментные домохозяйки. Они стремятся покинуть Италию, чтобы учиться или работать в других странах.

8. Швеция

Говорят, что большой поток беженцев стал причиной переизбытка мужчин, которых сейчас в Швеции больше почти на 15 тысяч.

9. Швейцария

Здесь то же самое, что и в Швеции - наплыв эмигрантов сказался на чрезмерном количестве мужчин.

10. Англия