Далеко ехать не надо! Десять стран мира, в которых не хватает женщин

«На десять девчонок по статистике девять ребят» - поется в известной песне, но, как выяснилось, это не всегда соответствует истине. В некоторых странах женщины нарасхват и власти ломают головы, пытаясь сообразить, как решать проблему нехватки прекрасной половины человечества, пишет Morebu.
1. Норвегия
Жителей Норвегии мужского пола на 12 тысяч больше, чем женского. Только подумайте: 12 тысяч мужчин рискуют остаться без пары!
2. Исландия
В этой стране в среднем на 100 женщин приходится 104 мужчины. Некоторое время циркулировала информация, будто бы исландские власти будут платить иностранкам, решившим связать свою судьбу с исландцами. Однако оказалось, что это всего лишь сплетни.
3. Канада
Тут дела обстоят еще печальнее, чем в Норвегии: мужчин на 250 тысяч больше, чем женщин. А причина вот в чем: оказывается, канадки частенько подаются за заработком на чужбину и остаются там.
4. Кипр
Эмигрантов на Кипре хватает с лихвой, но при этом здесь, увы, недостает женщин.
5. Китай
34 миллиона - именно на столько китайцев больше, чем китаянок.
6. Финляндия
Безжалостная статистика гласит, что 256 тысяч финнов в возрасте от 25 до 54 лет являются одинокими.
7. Италия
Феминизм процветает в этой стране, и, вопреки расхожему мнению, итальянские женщины в массе своей вовсе не темпераментные домохозяйки. Они стремятся покинуть Италию, чтобы учиться или работать в других странах.
8. Швеция
Говорят, что большой поток беженцев стал причиной переизбытка мужчин, которых сейчас в Швеции больше почти на 15 тысяч.
9. Швейцария
Здесь то же самое, что и в Швеции - наплыв эмигрантов сказался на чрезмерном количестве мужчин.
10. Англия
Женщина должна зарабатывать меньше, чем мужчина? Увольте, этот постулат не для суровых англичанок. Здесь девушки нацелены на карьеру, а строят они ее обычно за границей.