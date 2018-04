Такими мы их не видели: отец Ольги и Анны Бузовых опубликовал их снимок топлес

Вот мои лапушки - Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то атракцион, где все крутится - пол, потолок... гудит , трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору : "Дочки, держитесь!" Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого всё.

