вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Такими мы их не видели: отец Ольги и Анны Бузовых опубликовал их снимок топлес

Такими мы их не видели: отец Ольги и Анны Бузовых опубликовал их снимок топлес

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Ольга и Анна Бузовы

ФОТО: Instagram

В Instagram отца Ольги и Анны Бузовых, Игоря, довольно много снимков с известными дочерьми. На днях мужчина опубликовал кадр, который вызвал недоумение у интернет-пользователей, пишет Woman.

Несмотря на то, что родители Ольги и Анны Бузовой развелись, дочери регулярно общаются не только с матерью, но и с отцом Игорем. Он часто бывает на концертах певицы, поддерживает ее в соцсетях и публикует трогательные снимки. В Instagram на мужчину подписаны уже 71 тысяча человек, которые активно обсуждают каждый новый снимок Игоря с известными дочерьми. На днях он выложил в микроблог архивный кадр, удививший фолловеров. На нем молодые Ольга и Анна позируют топлес. 

«Вот мои лапушки — Оля, Анюта», — написал Игорь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Они голенькие?», «Я в этом возрасте голая не ходила», «А почему девочки в таком возрасте без футболок?», «Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть», «На аттракцион? В таком виде? Полуголые? Ладно я понимаю дома, в своем дворе, но на аттракционы в таком виде», «Может не стоит такие фото выкладывать», — начали обсуждать снимок фолловеры Игоря.

Присоединилась и сама Бузова, которая поинтересовалась у отца, где в этот момент был ее топ. «Ну не досмотрели не додумали», — ответил отец певицы. Впрочем, многим интернет-пользователям этот кадр все же понравился. По мнению поклонников, всегда интересно посмотреть на архивные кадры из детства. 

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