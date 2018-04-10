Такими мы их не видели: отец Ольги и Анны Бузовых опубликовал их снимок топлес

Несмотря на то, что родители Ольги и Анны Бузовой развелись, дочери регулярно общаются не только с матерью, но и с отцом Игорем. Он часто бывает на концертах певицы, поддерживает ее в соцсетях и публикует трогательные снимки. В Instagram на мужчину подписаны уже 71 тысяча человек, которые активно обсуждают каждый новый снимок Игоря с известными дочерьми. На днях он выложил в микроблог архивный кадр, удививший фолловеров. На нем молодые Ольга и Анна позируют топлес.

«Вот мои лапушки — Оля, Анюта», — написал Игорь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). «Они голенькие?», «Я в этом возрасте голая не ходила», «А почему девочки в таком возрасте без футболок?», «Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть», «На аттракцион? В таком виде? Полуголые? Ладно я понимаю дома, в своем дворе, но на аттракционы в таком виде», «Может не стоит такие фото выкладывать», — начали обсуждать снимок фолловеры Игоря.