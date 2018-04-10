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«Мисс Вселенная» рассказала, как Трамп пытался затащить ее в постель

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ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures

Еще одна модель и участница конкурса красоты Алисия Мачадо откровенно рассказала о домогательствах со стороны нынешнего президента США.

Уроженка Венесуэлы Алисия Мачадо выиграла конкурс «Мисс Вселенная» в 1996 году. Именно тогда владельцем бренда конкурса был Дональд Трамп. На днях красотка призналась, что после победы он неоднократно пытался затащить ее в постель, а за отказы получала в свой адрес оскорбления. Об этом она заявила на телеканале Telemundo.

«Он много раз предлагал мне секс, но я отказывалась. Часто ли вы спите с теми, кого не знаете? Ситуаций было много, просто я о них никогда не говорила», - говорит Алисия Мачадо.

Также по словам 41-летней Мачадо, после отказов в сексе Трамп позволял грубо отзываться о ней на публике, в том числе о её набранном весе. После этого у Алисии начались проблемы со здоровьем.

«После конкурса я набрала вес, а Трамп назвал меня мисс Пигги и настоял на моем похудении. Я чувствовала себя такой униженной в глазах людей», - рассказала Алисия.

Также бывшая «мисс Вселенная» заявила, что после знакомства с Трампом и его колких шуток по поводу ее лишнего веса у нее началось расстройство приема пищи. Тогда ей пришлось прибегнуть к помощи психотерапевтов, пишет Life.

Напомним, ранее об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом рассказывала бывшая модель Playboy Карен Макдугал.

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