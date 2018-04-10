Сергей Глушко откровенно рассказал о своих изменах Наташе Королевой

Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, уже много лет занимается стриптизом. Артиста постоянно окружают красивые девушки, для которых он исполняет эротические танцы. В новом интервью Сергей поведал о том, как ему удается хранить верность своей супруге Наташе Королевой.
В августе этого года 48-летний Сергей Глушко и 44-летняя Наташа Королева отметят важную дату — 15 лет со дня свадьбы.
Певица неоднократно признавалась журналистам, что давно не реагирует на разнообразные слухи о своем муже. Артистка прекрасно понимает, что по долгу службы ее супругу приходится тесно контактировать с другими женщинами. Сергей, выступающий под псевдонимом Тарзан, уже много лет занимается стриптизом. Несмотря на огромное количество соблазнов и искушений, мужчина по-прежнему верен своей знаменитой супруге.
В интервью изданию Sports исполнитель эротических танцев признался, что никогда не изменял любимой женщине. «Может, тянет на какие-то подвиги, но я совестливый. Понимаю, что это неправильно. Если ты любишь и уважаешь человека, то мало ли, что тебе хочется? Есть вещи, которые нельзя делать», — заявил Тарзан.