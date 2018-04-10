Сергей Глушко откровенно рассказал о своих изменах Наташе Королевой

В августе этого года 48-летний Сергей Глушко и 44-летняя Наташа Королева отметят важную дату — 15 лет со дня свадьбы.

Певица неоднократно признавалась журналистам, что давно не реагирует на разнообразные слухи о своем муже. Артистка прекрасно понимает, что по долгу службы ее супругу приходится тесно контактировать с другими женщинами. Сергей, выступающий под псевдонимом Тарзан, уже много лет занимается стриптизом. Несмотря на огромное количество соблазнов и искушений, мужчина по-прежнему верен своей знаменитой супруге.