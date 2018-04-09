понедельник, 9 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
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  • Галерея: цены на пиво в старом Таллинне растут быстрее подснежников?

Галерея: цены на пиво в старом Таллинне растут быстрее подснежников?

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С приходом тепла появилось и много желающих насладиться холодным пенным напитком под лучами весеннего солнца.

Сегодня наш фотограф проверил, сколько нынче стоит удовольствие – выпить кружку пива на улочках Старого города.

ФОТО: Madis Sinivee

Почувствовали ли туристы повышение акцизов на алкоголь в Эстонии, и сколько теперь стоит кружка хмельного напитка в старом Городе, смотрите в галерее!

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