Галерея: цены на пиво в старом Таллинне растут быстрее подснежников?

Сегодня наш фотограф проверил, сколько нынче стоит удовольствие – выпить кружку пива на улочках Старого города.

Почувствовали ли туристы повышение акцизов на алкоголь в Эстонии, и сколько теперь стоит кружка хмельного напитка в старом Городе, смотрите в галерее!