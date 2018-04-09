LimonКурьезГалерея: цены на пиво в старом Таллинне растут быстрее подснежников?Галерея: цены на пиво в старом Таллинне растут быстрее подснежников?Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать9 апреля 2018 г., 20:07С приходом тепла появилось и много желающих насладиться холодным пенным напитком под лучами весеннего солнца.Сегодня наш фотограф проверил, сколько нынче стоит удовольствие – выпить кружку пива на улочках Старого города.ФОТО: Madis SiniveeПочувствовали ли туристы повышение акцизов на алкоголь в Эстонии, и сколько теперь стоит кружка хмельного напитка в старом Городе, смотрите в галерее!пивоталлиннцены