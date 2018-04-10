Удачный день для покупок: гороскоп на 10 апреля

Лев

Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала, так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Родственники и коллеги готовы поддержать вас, но не помогут в решении тех проблем, которые сейчас кажутся особенно актуальными. Велика вероятность разногласий с любимым человеком и старыми друзьями.

Не исключены проблемы со здоровьем, возможно обострение хронических заболеваний. Берегите себя, избегайте тяжелого труда и ситуаций, связанных со значительными нагрузками на нервную систему. Расходы будут значительными, но, по большей части, напрасными.

Дева

Отличный день для работы. В любом деле, за которое бы ни взялись Девы, представители данного знака непременно преуспеют, а в случае возникновения проблем обязательно появятся желающие помочь в их решении. Оптимизм вас не покинет в течение всего дня, настроение будет хорошим, а обаяние – неотразимым.

Увы, поладить с близкими куда сложнее, чем найти общий язык с деловыми партнерами или новыми знакомыми. Разногласия в семье становятся все более серьезными, да и любимый человек не торопится прийти вам на помощь в трудной ситуации. Будьте терпеливы – это единственный способ избежать конфликтов.

Весы

Ваши усилия увенчаются успехом, решатся непростые вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. Профессиональные разногласия остаются в прошлом, вы легко находите общий язык с коллегами и руководством. Наиболее активные представители знака смогут привлечь к своим идеям внимание влиятельных людей. Нежелательно делать покупки, а также иметь дело со сложной бытовой техникой – не исключены неполадки и мелкие травмы.

От посещения увеселительных заведений лучшие воздержаться, этот день подходит для отдыха дома, в кругу семьи. Вы легко найдете общий язык с родственниками и любимым человеком, получите массу удовольствия от игр с детьми. Эксперименты с имиджем будут удачными, новый образ придется по вкусу и вам, и окружающим.

Скорпион

Отложите дела – сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы проявлять чудеса трудового энтузиазма и подавать коллегам пример профессионального рвения. Мелкие проблемы на работе решатся сами собой, за более серьезные же лучше браться в другой день. Не исключены финансовые проблемы, возможна задержка ожидаемых выплат. Неплохо складываются отношения с деловыми партнерами, но полной ясности пока нет, что и заставляет вас чувствовать некоторую тревогу.

Общение с членами семьи будет радовать, возможно получение приятных новостей издалека. Романтические перспективы хороши у тех, кто планирует активный отдых и участие в общественных мероприятиях; стабильные пары смогут расширить круг своих интересов.

Стрелец