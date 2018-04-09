Ужасающее фото: загоревшаяся участница конкурса Мисс Рапламаа шокировала публику

LimonЖизньУжасающее фото: загоревшаяся участница конкурса Мисс Рапламаа шокировала публикуУжасающее фото: загоревшаяся участница конкурса Мисс Рапламаа шокировала публикуLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать9 апреля 2018 г., 17:49Весенний конкурс Мисс Рапламаа очень популярен и постоянно проходит с 1995 года. Цель этого проекта - пропагандировать здоровый стиль жизни и дать женщинам возможность проявить себя в различных жизненных ситуациях. Победительницей в этот раз стала 20-летняя дизайнер интерьера Анни Велькс. Смотрите галерею! Мисс Рапламаа 2018 ФОТО: Konstantin Sednevкрасоткаужасфото