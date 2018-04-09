понедельник, 9 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Ужасающее фото: загоревшаяся участница конкурса Мисс Рапламаа шокировала публику

Ужасающее фото: загоревшаяся участница конкурса Мисс Рапламаа шокировала публику

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Весенний конкурс Мисс Рапламаа очень популярен и постоянно проходит с 1995 года. 

Цель этого проекта - пропагандировать здоровый стиль жизни и дать женщинам возможность проявить себя в различных жизненных ситуациях. 

Победительницей в этот раз стала 20-летняя дизайнер интерьера Анни Велькс. 

Смотрите галерею! 

Мисс Рапламаа 2018 

ФОТО: Konstantin Sednev

Читать также

Актуально

НАВЕРХ