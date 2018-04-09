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Смотри: Алексей Панин ужаснул очередным фото, где он голый

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Алексей Панин

ФОТО: Scanpix

Скандальный актер Алексей Панин известен общественности своим желанием повсюду обнажаться. Пару дней назад он опубликовал слишком откровенный снимок. 

На ужасающем фото Алексей Панин запечатлен абсолютно голым, сидящим спиной к камере. Оказалось, что актер обнажился ради участия в пьесе Жана Жене «Смертник», во время репетиции было которой и было сделан шокирующий снимок. Панин считает, что половина общества не поймет, о чем хотел сказать гений мировой литературы, пишет 7d.org.ua.

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