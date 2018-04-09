Смотри: Алексей Панин ужаснул очередным фото, где он голый

На ужасающем фото Алексей Панин запечатлен абсолютно голым, сидящим спиной к камере. Оказалось, что актер обнажился ради участия в пьесе Жана Жене «Смертник», во время репетиции было которой и было сделан шокирующий снимок. Панин считает, что половина общества не поймет, о чем хотел сказать гений мировой литературы, пишет 7d.org.ua.