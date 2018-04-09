Смотри: Алексей Панин ужаснул очередным фото, где он голый

Скандальный актер Алексей Панин известен общественности своим желанием повсюду обнажаться. Пару дней назад он опубликовал слишком откровенный снимок.
На ужасающем фото Алексей Панин запечатлен абсолютно голым, сидящим спиной к камере. Оказалось, что актер обнажился ради участия в пьесе Жана Жене «Смертник», во время репетиции было которой и было сделан шокирующий снимок. Панин считает, что половина общества не поймет, о чем хотел сказать гений мировой литературы, пишет 7d.org.ua.
Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене "СМЕРТНИК".🎭 Жаль что половина нашего общества даже не поймёт о чём написал гений мировой литературы.📚📝 РОССИЯ.......... 😪 НАША РАША.🇷🇺😂 На втором фото режиссёр Тарас Калядов.🙍🏻♂️ Ученик Романа Виктюка.👍 #АлексейПанин #Панин #театр #Калядов #спектакль #Виктюк #актёры #ЖанЖене