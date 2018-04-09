Известная телеведущая погибла в лифте на глазах у трехлетней дочери

Трагедия произошла в городе Актобе, когда ведущая с ребенком спускалась в лифте, чтобы встретить супруга. Кабина опустилась на шестой этаж, после чего ее двери стали произвольно открываться и закрываться. Алиева решила выйти, но ее ногу зажало, и в этот момент лифт поехал.

В итоге телеведущей оторвало ногу, и она скончалась на месте от потери крови. Маленькая девочка не пострадала, но целый час она оставалась в окровавленной кабине рядом с мертвой матерью, пока сотрудники МЧС не сумели попасть в лифт. Родные опасаются, что случившееся может негативно отразиться на психике ребенка. Сейчас с девочкой работают психологи, передает Ura.ru.

Сообщается, что соседи Айзат многократно жаловались на неисправный лифт. Последний раз его отремонтировали в конце марта – за пять дней до несчастного случая. По факту смерти телеведущей возбуждено уголовное дело, уже назначены проверки и экспертизы. Кто понесет ответственность за гибель девушки, пока неясно.