Ольга Бузова перед выступлениями разогревается пивом
9 апреля 2018 г., 14:10
Фанаты Бузовой шокированы неприятным открытием. Они заметили на ее фото из гримерки бутылку пива.
О проблемах Ольги с алкоголем поговаривают давно. Очередное фото в ее блоге спровоцировало новую волну обсуждений. На снимке на столе видна бутылка пива. Хейтеры тут же заявили о том, что девушка разогревается пивом перед выступлениями. Сама Ольга оставила слухи без комментариев, пишет 7d.org.ua.
За время своего тура я побывала в огромном количестве региональных аэропортов. И почти все они абсолютно новые либо находятся на реконструкции, но уже видно, что будет красиво 😳 Каждый раз радуюсь, потому что хочется, чтобы везде в твоей стране было как в центральных городах. Надеюсь, дальше будет только лучше!