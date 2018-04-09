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Ольга Бузова перед выступлениями разогревается пивом

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Ольга Бузова.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Фанаты Бузовой шокированы неприятным открытием. Они заметили на ее фото из гримерки бутылку пива. 

О проблемах Ольги с алкоголем поговаривают давно. Очередное фото в ее блоге спровоцировало новую волну обсуждений. На снимке на столе видна бутылка пива. Хейтеры тут же заявили о том, что девушка разогревается пивом перед выступлениями. Сама Ольга оставила слухи без комментариев, пишет 7d.org.ua.

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