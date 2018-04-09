Во что превратилась квартира пенсионеров, которые держали дома 73 кошек

Британские пенсионеры Дэвид и Пенелопа О'Делл предстали перед судом после того, как офицеры службы защиты животных обнаружили в их квартире 73 кошек, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.
Дэвид и Пенелопа О'Делл держали в своём доме в Корнуолле несколько десятков кошек. Когда об этом узнала служба защиты животных, количество питомцев пожилой пары перевалило за семьдесят.
Из-за густого запаха аммиака и фекалий офицерам службы пришлось работать в защитных масках. Все десять лотков для кошек были переполнены, и животные справляли нужду по всей квартире.
Ковры в доме О'Деллов были покрыты толстым слоем шерсти, а стены исцарапаны — животные точили о них когти. Разумеется, кошки никогда не встречались с ветеринаром, а часть из них даже пришлось усыпить из-за ужасных проблем со здоровьем.
Дэвид О'Делл сообщил суду, что не несет ответственности за происходящее, так как животные принадлежали его жене, которая сломала ногу и не могла за ними ухаживать. Пенелопа в свою очередь призналась, что просто не понимала, как справиться со сложившейся ситуацией.
Суд приговорил пару к 12 неделям условного заключения и 450 фунтам штрафа. Кроме того, супругам навсегда запретили держать животных. Для выживших питомцев О'Деллов теперь ищут новых хозяев.