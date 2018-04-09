Во что превратилась квартира пенсионеров, которые держали дома 73 кошек

Дэвид и Пенелопа О'Делл держали в своём доме в Корнуолле несколько десятков кошек. Когда об этом узнала служба защиты животных, количество питомцев пожилой пары перевалило за семьдесят.

Из-за густого запаха аммиака и фекалий офицерам службы пришлось работать в защитных масках. Все десять лотков для кошек были переполнены, и животные справляли нужду по всей квартире.

Ковры в доме О'Деллов были покрыты толстым слоем шерсти, а стены исцарапаны — животные точили о них когти. Разумеется, кошки никогда не встречались с ветеринаром, а часть из них даже пришлось усыпить из-за ужасных проблем со здоровьем.

Дэвид О'Делл сообщил суду, что не несет ответственности за происходящее, так как животные принадлежали его жене, которая сломала ногу и не могла за ними ухаживать. Пенелопа в свою очередь призналась, что просто не понимала, как справиться со сложившейся ситуацией.