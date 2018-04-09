Барби, потратившая 44 000 евро на операции, нашла себе парня... И многие ей позавидуют!

Потратив почти 50 000 фунтов на свое перевоплощение в настоящую Барби, Офелия Вэнити боялась, что её внешность помешает личному счастью. Но, несмотря на издевательства в Tinder, 30-летняя девушка начала встречаться с 43-летним музыкантом Джастином Стерлингом, сообщает The Sun.

Офелия познакомилась с Джастином восемь лет назад благодаря ее уже бывшему парню. Но на тот момент он не проявлял к ней никакого интереса.

«Когда мы познакомились, Джастин с трудом сказал мне пару слов, поэтому я не думала, что нравлюсь ему. Но как-то вечером мы разговорились, обсуждая музыку, потом стали поддерживать связь. А полтора года назад снова встретились и больше не расставались», - призналась Офелия.

Офелия отказалась от своего готического образа в 2009 году и решила стать живой Барби, потратив немалые деньги на операции и косметические процедуры. В частности, девушка изменила форму носа, попросив хирургов сделать ноздри такими же маленькими, как у кукол. Кроме того, изменения коснулись и ее глаз, — за две операции Офелия заплатила около £17 тыс.

«Есть ещё длинный список операций, которые я хотела бы: грудные имплантаты и бразильская попа. Но у меня нет достаточного количества жировой ткани, поэтому пока это просто невозможно», - говорит она.

Девушка признаётся, что в Сети она получает множество негативных комментариев, но благодаря поддержке бойфренда она не обращает на них внимания.

«Единственное, что имеет значение — это то, что Офелия довольна своими операциями. Я не думаю, что она нуждается в них, но я всё равно рад за нее. Это помогает улучшить её самооценку, что было для нее проблемой», - признается мужчина.