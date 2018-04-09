понедельник, 9 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Барби, потратившая 44 000 евро на операции, нашла себе парня... И многие ей позавидуют!

Барби, потратившая 44 000 евро на операции, нашла себе парня... И многие ей позавидуют!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот с Instagram

Впервые пара встретилась девять лет назад, когда у Офелии был необычный готический образ.

Потратив почти 50 000 фунтов на свое перевоплощение в настоящую Барби, Офелия Вэнити боялась, что её внешность помешает личному счастью. Но, несмотря на издевательства в Tinder, 30-летняя девушка начала встречаться с 43-летним музыкантом Джастином Стерлингом, сообщает The Sun.

Офелия познакомилась с Джастином восемь лет назад благодаря ее уже бывшему парню. Но на тот момент он не проявлял к ней никакого интереса.

«Когда мы познакомились, Джастин с трудом сказал мне пару слов, поэтому я не думала, что нравлюсь ему. Но как-то вечером мы разговорились, обсуждая музыку, потом стали поддерживать связь. А полтора года назад снова встретились и больше не расставались», - призналась Офелия. 

Офелия отказалась от своего готического образа в 2009 году и решила стать живой Барби, потратив немалые деньги на операции и косметические процедуры. В частности, девушка изменила форму носа, попросив хирургов сделать ноздри такими же маленькими, как у кукол. Кроме того, изменения коснулись и ее глаз, — за две операции Офелия заплатила около £17 тыс.

«Есть ещё длинный список операций, которые я хотела бы: грудные имплантаты и бразильская попа. Но у меня нет достаточного количества жировой ткани, поэтому пока это просто невозможно», - говорит она. 

Девушка признаётся, что в Сети она получает множество негативных комментариев, но благодаря поддержке бойфренда она не обращает на них внимания.

«Единственное, что имеет значение — это то, что Офелия довольна своими операциями. Я не думаю, что она нуждается в них, но я всё равно рад за нее. Это помогает улучшить её самооценку, что было для нее проблемой», - признается мужчина. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ