Анастасия Волочкова шокировала расплывшейся грудью

Но не все снимки приходятся им по душе. Так, на одном из последних фото и без того необъятная грудь танцовщицы растеклась под купальником и смотрится просто отвратительно. Впрочем, сама Волочкова не обращает внимания на свой внешний вид, а чтобы не читать гадости, иногда просто отключает комментарии, пишет 7d.org.ua.