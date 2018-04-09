понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Анастасия Волочкова шокировала расплывшейся грудью

Анастасия Волочкова шокировала расплывшейся грудью

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Geodakyan Artyom/Scanpix

Анастасия Волочкова со своим возлюбленным сейчас отдыхают, и балерина радует своих подписчиков фотографиями. 

Но не все снимки приходятся им по душе. Так, на одном из последних фото и без того необъятная грудь танцовщицы растеклась под купальником и смотрится просто отвратительно. Впрочем, сама Волочкова не обращает внимания на свой внешний вид, а чтобы не читать гадости, иногда просто отключает комментарии, пишет 7d.org.ua.

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