Раскрыт секрет феноменального похудения Елены Степаненко

Елена Степаненко призналась, что для достижения идеальной фигуры не прибегала ни к каким диетам и пластическим операциям. Она просто стала меньше есть. "Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли", – отметила Степаненко.

Артистка уверена, что человек должен все делать в удовольствие, тогда и выглядеть будет замечательно. "Ведь Бог создал нас для радости и счастья. А у счастья нет завтрашнего дня, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящее, и это не день, а мгновения. Научитесь их ценить! А чтобы их было больше, необходимо любить, неважно кого – детей, родственников, мужа, людей, которые встречаются тебе на улице или в транспорте. Это всеобъемлющее чувство для женщины первостепенно. Если утратить веру в любовь, мир потеряет красоту", – заявила юмористка.