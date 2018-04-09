понедельник, 9 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Смотри: Светлана Лобода похвасталась обручальным кольцом

Смотри: Светлана Лобода похвасталась обручальным кольцом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Светлана Лобода

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

Светлана Лобода похвасталась обручальным кольцом.

Фанаты Светланы Лободы уверены, что звезда выходит замуж. На правой руке артистки заметили кольцо, напоминающее обручальное. Светлана готовится к радостному событию: совсем скоро она станет матерью во второй раз. Имя своего избранника артистка скрывает. Но, похоже, совсем скоро раскроет тайну. Во всяком случае, так думают фанаты, которые обратили внимание на кольцо и теперь ждут свадьбу, пишет 7d.org.ua

 

Христос Воскрес 🙏🙏🙏с Большим праздником!#лети

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ