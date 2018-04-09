Смотри: Светлана Лобода похвасталась обручальным кольцом

Фанаты Светланы Лободы уверены, что звезда выходит замуж. На правой руке артистки заметили кольцо, напоминающее обручальное. Светлана готовится к радостному событию: совсем скоро она станет матерью во второй раз. Имя своего избранника артистка скрывает. Но, похоже, совсем скоро раскроет тайну. Во всяком случае, так думают фанаты, которые обратили внимание на кольцо и теперь ждут свадьбу, пишет 7d.org.ua.