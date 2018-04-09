Водитель заснял на видео призрака женщины на обочине ВИДЕО!
9 апреля 2018 г., 10:55
Мистический инцидент произошел в Малайзии ранним утром на одной из проселочных дорог.
Эти пугающие кадры были сделаны в 3:25 на проселочной дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель заснял, как его машину преследует мистическая женщина, которая в конечном счете оказывается прямо перед ним, пишет Лайф.
В итоге мужчина теряет самообладание и мчится в противоположном направлении от призрака. Видео посмотрели более 50 тысяч человек, но некоторые из них предположили, что это был рекламный трюк в поддержку малайзийского фильма ужасов The Legend of Pontianak.