Водитель заснял на видео призрака женщины на обочине

Эти пугающие кадры были сделаны в 3:25 на проселочной дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель заснял, как его машину преследует мистическая женщина, которая в конечном счете оказывается прямо перед ним, пишет Лайф .

В итоге мужчина теряет самообладание и мчится в противоположном направлении от призрака. Видео посмотрели более 50 тысяч человек, но некоторые из них предположили, что это был рекламный трюк в поддержку малайзийского фильма ужасов The Legend of Pontianak.