Волчкову в расцвете сил убил рак

Одной из ведущих актрис московского театра "Школа современной пьесы" Анжелики Волчковой не стало в ночь на 8 апреля. В 00:05, когда в храмах по всей стране пели "Христос воскресе!", ее сердце остановилось. Считается, что такие люди попадают в рай.

Ей было всего 47 лет – время житейской мудрости, сил, планов и расцвета личности. Дочь актрисы в этом году оканчивает 11-й класс, и как нужны, как важны ей были поддержка, забота и внимание матери...

"Нет больше моей Анжелки (актрисы Анжелики Волчковой)... Моей красавицы, самой доброй, самой сопереживающей, самой смешливой и умеющей вселить надежду в меня, в нас, даже когда ей самой было плохо, – написала на своей странице в социальной сети Facebook журналистка Марина Зельцер, которая дружила с Волчковой. – Онкология. Три с половиной года лечения. Год ремиссии и рецидив. 47 лет. Она так ждала эту весну, солнце, так верила, что ей будет лучше. Наверное, я не должна это писать. Но я пока ничего не понимаю. И слезы еще не потоком. Они застряли в горле".