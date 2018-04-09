Волчкову в расцвете сил убил рак

Близкая подруга рассказала о борьбе звезды с тяжелой болезнью. Увы, недуг оказался сильнее.
Одной из ведущих актрис московского театра "Школа современной пьесы" Анжелики Волчковой не стало в ночь на 8 апреля. В 00:05, когда в храмах по всей стране пели "Христос воскресе!", ее сердце остановилось. Считается, что такие люди попадают в рай.
Ей было всего 47 лет – время житейской мудрости, сил, планов и расцвета личности. Дочь актрисы в этом году оканчивает 11-й класс, и как нужны, как важны ей были поддержка, забота и внимание матери...
"Нет больше моей Анжелки (актрисы Анжелики Волчковой)... Моей красавицы, самой доброй, самой сопереживающей, самой смешливой и умеющей вселить надежду в меня, в нас, даже когда ей самой было плохо, – написала на своей странице в социальной сети Facebook журналистка Марина Зельцер, которая дружила с Волчковой. – Онкология. Три с половиной года лечения. Год ремиссии и рецидив. 47 лет. Она так ждала эту весну, солнце, так верила, что ей будет лучше. Наверное, я не должна это писать. Но я пока ничего не понимаю. И слезы еще не потоком. Они застряли в горле".
"Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы" по адресу: Пресненский Вал, 27-29 в 15:00. По решению родственников Анжелика будет похоронена у себя на родине, в Пензе, – рассказали Dni.Ru в театре. – А 11 апреля на сцене состоится спектакль "Шинель/Пальто" по Гоголю. Мы посвятили спектакль памяти Альберта Филозова, покинувшего этот мир 11 апреля 2016 года. И мы посвящаем его Анжелике Волчковой, которая сыграла главную женскую роль в этом спектакле на премьере. Это была последняя ее роль".