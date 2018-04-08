Муж и жена развелись 50 лет назад, но осознали ошибку и снова идут под венец

Впервые Гарольд Холланд и Лилиан Барнс связали себя узами брака в канун Рождества в 1955 году. Пара вместе воспитывала пятерых детей, но, несмотря на это, через 13 лет их брак распался. Поводом послужила работа Гарольда, из-за которой он постоянно находился вдали от дома. Сам мужчина признаётся, что это была его вина на все 100%, сообщает Лайф со ссылкой на Fox News.

ФОТО: Charles Bertram/AP

Вскоре и Гарольд, и Лилиан завели собственные семьи, но в 2015 году их супруги умерли, и тогда пара решила воссоединиться. Причём дети узнали об их романе только в декабре прошлого года.

Сейчас Гарольду 83 года, а Лилиан — 78 лет, но это не мешает им планировать свою вторую свадьбу. Торжество должно состояться 14 апреля в баптистской церкви в Лексингтоне. Оба влюблённых надеятся, что больше им жениться друг на друге не придётся.