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Муж и жена развелись 50 лет назад, но осознали ошибку и снова идут под венец

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ФОТО: Charles Bertram/AP

В 1968 году Лилиан развелась с Гарольдом из-за того, что он работал вдали от дома и никогда не был рядом.

Впервые Гарольд Холланд и Лилиан Барнс связали себя узами брака в канун Рождества в 1955 году. Пара вместе воспитывала пятерых детей, но, несмотря на это, через 13 лет их брак распался. Поводом послужила работа Гарольда, из-за которой он постоянно находился вдали от дома. Сам мужчина признаётся, что это была его вина на все 100%, сообщает Лайф со ссылкой на Fox News. 

ФОТО: Charles Bertram/AP

Вскоре и Гарольд, и Лилиан завели собственные семьи, но в 2015 году их супруги умерли, и тогда пара решила воссоединиться. Причём дети узнали об их романе только в декабре прошлого года.

Сейчас Гарольду 83 года, а Лилиан — 78 лет, но это не мешает им планировать свою вторую свадьбу. Торжество должно состояться 14 апреля в баптистской церкви в Лексингтоне. Оба влюблённых надеятся, что больше им жениться друг на друге не придётся.

«Мы будем делать все, что захотим и когда захотим. Я отвезу ее туда, куда она только захочет», - сказал Гарольд.

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