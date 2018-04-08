Почему нельзя чесать собаке живот, когда она его подставляет

Профессор Эдинбургского университета рассказал об особенностях поведения собак: если животное доверяет человеку, оно может лечь на спину. Но не стоит воспринимать это как приглашение прикасаться к животу пса – это нарушение личного пространства животного.

ФОТО: Lucas Foidl/PantherMedia / Lucas Foidl

Собаки разрешают человеку чесать живот не потому, что это доставляет им удовольствие, а потому что знают, что эта процедура радует человека.