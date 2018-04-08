воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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Почему нельзя чесать собаке живот, когда она его подставляет

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ФОТО: Peter Hansen/PantherMedia / Peter Hansen

Ветеринары говорят, что если собака ложится на спину, это действительно знак особого доверия к человеку. Но, вместе с тем, это и не "приглашение" прикасаться к животу животного, передает Сегодня.

Профессор Эдинбургского университета рассказал об особенностях поведения собак: если животное доверяет человеку, оно может лечь на спину. Но не стоит воспринимать это как приглашение прикасаться к животу пса – это нарушение личного пространства животного.

ФОТО: Lucas Foidl/PantherMedia / Lucas Foidl

Собаки разрешают человеку чесать живот не потому, что это доставляет им удовольствие, а потому что знают, что эта процедура радует человека.

Ветеринар обратил внимание и на еще одну распространенную ошибку хозяев собак – они ругают питомцев, когда те начинают лаять на новопришедших гостей или незнакомцев. Повышенный и сердитый тон голоса хозяина говорит собаке, что человек встревожен, поэтому животное воспринимает гостя как еще большую угрозу и лают громче. Правильнее либо не реагировать на лай, либо ласково успокоить собаку и как-то отвлечь.

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