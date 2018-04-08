Действительно ли курение помогает людям оставаться худыми

Тем не менее, новые данные, полученные учеными из Университета Фэрфилда, свидетельствуют об обратном. В ходе испытаний было установлено, что курильщики в большей степени подвержены риску увеличения веса, чем люди, которые не курят, поскольку они употребляют дополнительные 200 калорий в день. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 5300 человек.

Несмотря на сдерживание аппетита, сигареты не всегда являются хорошим способом похудеть, говорят эксперты. Люди, которые курят, едят меньше, но это питание едва ли можно назвать здоровым и полноценным. Согласно полученным данным, курильщики потребляют дополнительно 0,23 калории на каждый грамм пищи.

Кроме того, люди, которые курят, меньше заботятся о том, чтобы быть здоровыми, поэтому уделяют меньше внимания тому, что они едят. Предыдущие исследования показывают, что курильщики едят меньше фруктов и овощей, чем некурящие, а также употребляют больше спиртного, ведут сидячий образ жизни и реже занимаются спортом.

Спорт. Снимок иллюстративный ФОТО: Scanpix