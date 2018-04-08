воскресенье, 8 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Действительно ли курение помогает людям оставаться худыми

Действительно ли курение помогает людям оставаться худыми

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: JOHN MOORE/AFP

Отказ от курения уже давно связывается с увеличением веса, и супермодели, такие как Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, являются живыми доказательствами того, что вредная привычка помогает людям оставаться худыми, пишет Сегодня.

Тем не менее, новые данные, полученные учеными из Университета Фэрфилда, свидетельствуют об обратном. В ходе испытаний было установлено, что курильщики в большей степени подвержены риску увеличения веса, чем люди, которые не курят, поскольку они употребляют дополнительные 200 калорий в день. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 5300 человек.

Несмотря на сдерживание аппетита, сигареты не всегда являются хорошим способом похудеть, говорят эксперты. Люди, которые курят, едят меньше, но это питание едва ли можно назвать здоровым и полноценным. Согласно полученным данным, курильщики потребляют дополнительно 0,23 калории на каждый грамм пищи.

Кроме того, люди, которые курят, меньше заботятся о том, чтобы быть здоровыми, поэтому уделяют меньше внимания тому, что они едят. Предыдущие исследования показывают, что курильщики едят меньше фруктов и овощей, чем некурящие, а также употребляют больше спиртного, ведут сидячий образ жизни и реже занимаются спортом.

Спорт. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

В новом исследовании эксперты сравнили потребление калорий курильщиками со стажем, периодически курящими людьми и некурящими людьми. Было установлено, что рацион питания курильщиков содержал больше калорийной пищи, в то время как некурящие люди употребляли больше еды с низкой калорийностью.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ