Действительно ли курение помогает людям оставаться худыми

Отказ от курения уже давно связывается с увеличением веса, и супермодели, такие как Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, являются живыми доказательствами того, что вредная привычка помогает людям оставаться худыми, пишет Сегодня.
Тем не менее, новые данные, полученные учеными из Университета Фэрфилда, свидетельствуют об обратном. В ходе испытаний было установлено, что курильщики в большей степени подвержены риску увеличения веса, чем люди, которые не курят, поскольку они употребляют дополнительные 200 калорий в день. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 5300 человек.
Несмотря на сдерживание аппетита, сигареты не всегда являются хорошим способом похудеть, говорят эксперты. Люди, которые курят, едят меньше, но это питание едва ли можно назвать здоровым и полноценным. Согласно полученным данным, курильщики потребляют дополнительно 0,23 калории на каждый грамм пищи.
Кроме того, люди, которые курят, меньше заботятся о том, чтобы быть здоровыми, поэтому уделяют меньше внимания тому, что они едят. Предыдущие исследования показывают, что курильщики едят меньше фруктов и овощей, чем некурящие, а также употребляют больше спиртного, ведут сидячий образ жизни и реже занимаются спортом.
В новом исследовании эксперты сравнили потребление калорий курильщиками со стажем, периодически курящими людьми и некурящими людьми. Было установлено, что рацион питания курильщиков содержал больше калорийной пищи, в то время как некурящие люди употребляли больше еды с низкой калорийностью.