Любой ценой избегайте ссор: гороскоп на 8 апреля

Не исключены сложности и в семейных отношениях. В основном речь идет о возвращении к давним проблемам, необходимости снова обсуждать вопросы, которые вы для себя считали решенными. Хорошим способом отвлечься станет встреча со старыми друзьями.

Лев

День будет удачным для Львов. Жизненный потенциал представителей этого знака очень высок, и они смогут добиться любой поставленной цели, не прилагая для этого особых усилий. Сегодня вы сможете блеснуть организаторскими способностями, продемонстрировать лидерские качества в работе. В личных отношениях, напротив, окажется полезным умение идти на уступки, проявлять внимание к интересам и желаниям близких. Стоит воздержаться от посещения многолюдных собраний, отдав предпочтение общению с узким кругом старых друзей.

Очень удачным будет этот день для тех, кто влюблен или находится в поиске своей «половинки»: звезды обещают Львам массу приятных переживаний романтического свойства. Вероятность знакомств велика у тех, кто планирует в этот день совершить поездки или посетить какие-то спортивные мероприятия.

Дева

Не требуйте от себя трудовых подвигов: день характеризуется снижением деловой активности, и вполне понятно, что вам захочется на время забыть о профессиональных проблемах. Перекладывать все обязанности на чужие плечи не придется: добровольные помощники наверняка найдутся, вам же останется лишь отдавать распоряжения да следить за их выполнением. Вероятны новые идеи, воплощение которых в жизнь станет возможным несколько позже благодаря вмешательству влиятельных людей.

Семейные и романтические отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, что способствует значительным переменам к лучшему. Это хороший день для общения с близкими, приема гостей. Старайтесь держаться ближе к дому – так вы будете чувствовать себя увереннее.

Весы

Вас ждет не самый простой день, но перспектива преодолевать трудности и решать проблемы пугающей не кажется. Оптимизм и чувство юмора – это именно те качества, которые окажутся весьма кстати в борьбе с влиянием негативных тенденций. Весьма кстати будет и осторожность. Именно благодаря ей вам удастся избежать сомнительных сделок, не допустить ошибок в работе и помешать недоброжелателям осложнить вашу жизнь.

Отношения с близкими складываются непросто, виной тому – недостаток взаимопонимания и ложная информация, которую вы вовремя не опровергли. Пришло время вносить ясность и раскрывать свои секреты; это дело не самое легкое, но в данный момент совершенно необходимое. Поездки будут удачными и приятными; не разочаруют вас также запланированные на этот день вечеринки и дружеские встречи.

Скорпион