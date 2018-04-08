Любой ценой избегайте ссор: гороскоп на 8 апреля

Эмоциональный фон этого дня весьма неблагоприятен, придется приложить немало усилий, чтобы сохранить хорошие отношения с близкими людьми, избежать конфликтов и ссор. Возможны серьезные разочарования в личной жизни, влюбленным трудно будет понять друг друга, даже если их связывают самые теплые и прочные отношения.
Снижается деловая активность. В этот день не стоит проводить важных переговоров, обсуждать вопросы сотрудничество. Нежелательно также заниматься работой, требующей абсолютной сосредоточенности и высокой точности действий. Все поступки должны быть хорошо обдуманными, полагаться на интуицию, внезапные озарения и гениальные идеи не приходится. Только тем, кто привык преодолевать трудности и философски относиться к любым невзгодам, удастся в течение всего дня сохранить оптимизм и уверенность в себе, пишет Дворец.
Овен
Не ждите легких побед – этот день может стать для вас настоящим испытанием на прочность. Нужно проявить немало упорства и настойчивости, чтобы добиться своего. Недоброжелатели более обычного изобретательны и энергичны, вам же придется воспользоваться весьма нетривиальными методами, чтобы одержать верх над ними. Стоит отдать предпочтение самостоятельной работе: воспользовавшись помощью со стороны, вы ограничите свои возможности.
Отношения в семье не приносят радости, приходится в одиночку заниматься решением общих проблем. Постарайтесь не ждать слишком многого от любимого человека, иначе разочарование неизбежно. День характеризуется снижением жизненного потенциала, однако от посещения спортзала или активного отдыха отказываться не стоит – разумные нагрузки поднимут вам настроение.
Телец
Ситуация складывается достаточно благоприятная, а при известной изобретательности вы сможете превратить ее в по-настоящему замечательную. Первоочередная задача – найти новых союзников. За этим дело не станет, поскольку обаяние ваше сегодня безгранично и почти всесильно. Этот день отлично подходит для проведения любых переговоров и деловых встреч, а также разнообразных семинаров, конференций и презентаций. Стоит воспользоваться возможностью обсудить профессиональные вопросы с неформальной обстановке: возможны неожиданные предложения о сотрудничестве или смене работы.
Очень полезными окажутся советы родственников, да и в целом общение с членами семьи обещает быть приятным и поднимающим настроение. Не исключены и благоприятные перемены в романтических отношениях, однако здесь рассчитывать на легкие победы не приходится – приложить некоторые усилия все же придется.
Близнецы
Решение даже самых простых профессиональных задач потребует терпения и изобретательности. День не назовешь простым, но вам удастся и преодоление трудностей превратить в увлекательное и интересное дело. К сожалению, на поддержку близких рассчитывать не приходится: сегодня они вряд ли благосклонно отнесутся к вашим идеям и одобрительно оценят совершенные поступки. Замечания любимого человека могут показаться на удивление обидными; постарайтесь, по крайней мере, не отвечать на них в том же тоне.
Финансовая ситуация не слишком хороша, многим представителям знака придется сократить расходы. Однако это никак не скажется на вашем образе жизни; по крайней мере, отказываться от запланированных удовольствий и развлечений не придется.
Рак
Весьма сильно выражено влияние негативных тенденций, однако Раки выберут верную линию поведения, благодаря чему и с трудностями смогут справиться относительно быстро. Старайтесь не рисковать по пустякам, особенно если речь идет о крупных сделках. Нельзя слепо доверять новым партнерам, подписывать какие-либо документы, не изучив их досконально. Отношения с коллегами сказываются непросто; борясь за справедливость и отстаивая свои принципы, вы наживете себе врагов.
Не исключены сложности и в семейных отношениях. В основном речь идет о возвращении к давним проблемам, необходимости снова обсуждать вопросы, которые вы для себя считали решенными. Хорошим способом отвлечься станет встреча со старыми друзьями.
Лев
День будет удачным для Львов. Жизненный потенциал представителей этого знака очень высок, и они смогут добиться любой поставленной цели, не прилагая для этого особых усилий. Сегодня вы сможете блеснуть организаторскими способностями, продемонстрировать лидерские качества в работе. В личных отношениях, напротив, окажется полезным умение идти на уступки, проявлять внимание к интересам и желаниям близких. Стоит воздержаться от посещения многолюдных собраний, отдав предпочтение общению с узким кругом старых друзей.
Очень удачным будет этот день для тех, кто влюблен или находится в поиске своей «половинки»: звезды обещают Львам массу приятных переживаний романтического свойства. Вероятность знакомств велика у тех, кто планирует в этот день совершить поездки или посетить какие-то спортивные мероприятия.
Дева
Не требуйте от себя трудовых подвигов: день характеризуется снижением деловой активности, и вполне понятно, что вам захочется на время забыть о профессиональных проблемах. Перекладывать все обязанности на чужие плечи не придется: добровольные помощники наверняка найдутся, вам же останется лишь отдавать распоряжения да следить за их выполнением. Вероятны новые идеи, воплощение которых в жизнь станет возможным несколько позже благодаря вмешательству влиятельных людей.
Семейные и романтические отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, что способствует значительным переменам к лучшему. Это хороший день для общения с близкими, приема гостей. Старайтесь держаться ближе к дому – так вы будете чувствовать себя увереннее.
Весы
Вас ждет не самый простой день, но перспектива преодолевать трудности и решать проблемы пугающей не кажется. Оптимизм и чувство юмора – это именно те качества, которые окажутся весьма кстати в борьбе с влиянием негативных тенденций. Весьма кстати будет и осторожность. Именно благодаря ей вам удастся избежать сомнительных сделок, не допустить ошибок в работе и помешать недоброжелателям осложнить вашу жизнь.
Отношения с близкими складываются непросто, виной тому – недостаток взаимопонимания и ложная информация, которую вы вовремя не опровергли. Пришло время вносить ясность и раскрывать свои секреты; это дело не самое легкое, но в данный момент совершенно необходимое. Поездки будут удачными и приятными; не разочаруют вас также запланированные на этот день вечеринки и дружеские встречи.
Скорпион
Разногласия с членами семьи превратятся в настоящий конфликт, если вы не примите меры для их преодоления. Да, на уступки идти не хочется, но проявленное в этот день упрямство может иметь весьма печальные последствия. Пришло время откровенных разговоров; страхи и тревоги близких могут показаться вам лишенными оснований, так постарайтесь их развеять, а не упражняйтесь в остроумии и язвительности. Постарайтесь окружить вниманием тех, кого любите, покажите, что временные трудности никак не отразились на ваших чувствах.
В профессиональной сфере, напротив, уместны жесткость и бескомпромиссность. Именно эти качества покажутся привлекательными вашим потенциальным партнерам, будут способствовать карьерному росту и улучшению финансового положения.
Стрелец
Трудно настроиться на деловой лад: куда более интересной вам сегодня представляется сфера романтических отношений. Что ж, именно в ней наиболее ярко выражено влияние позитивных тенденций, и этим стоит воспользоваться. Счастливо влюбленные могут наслаждаться жизнью – их чувствам ничто не угрожает, обстоятельства складываются благоприятным образом. Тем, кто находится в поисках «своей половинки», стоит предпринять решительные действия, не нарушая при этом сложившихся традиций и общепринятых правил. Если же вы стремитесь к улучшению уже существующих отношений – будьте оригинальны и даже экстравагантны, дайте волю своей фантазии.
Сосредоточиться на работе будет легче тем, кто не пренебрегает планированием и составлением графиков. Список вопросов, которые должны быть решены в течение дня, поможет ничего не упустить из виду, а самодисциплина станет самым надежным помощником.
Козерог
Ошибкой будет строить в этот день долгосрочные планы: вам не так-то просто здраво оценить свои идеи и намерения, составить верное представление о сложившихся обстоятельствах и возможных вариантах развития ситуации. А потому стоит сосредоточиться на делах повседневных – у вас есть шанс справиться с ними наилучшим образом и добиться значительных успехов. Ваши профессиональные достижения будут очень велики, не исключено и повышение по службе.
Атмосфера тепла и гармонии, царящая в семье, это, безусловно, ваша заслуга. Не стоит скрывать от близких своих желаний, да и проблемами можно поделиться: помощь в их решении не заставит себя ждать. Вечером возможно состояние усталости, не исключены и недомогания; не стоит задерживаться в увеселительных заведениях.
Водолей
Весьма благоприятный день, обещающий успех во многих важных для вас делах. Хорошо пройдут деловые переговоры, есть шанс договориться о перспективном сотрудничестве с новыми партнерами. Ваша задача – не заниматься решением слишком сложных проблем в одиночку; воспользовавшись помощью, которая обязательно будет предложена, вы заметно облегчите себе жизнь. Есть вероятность значительных денежных поступлений; можно покупать вещи, предназначенные для использования всеми членами семьи.
Желающие поразвлечься и блеснуть светскими талантами непременно получат такую возможность. Пристальное внимание представителей противоположного пола вам обеспечено, однако присущая вам временами раздражительность может испортить даже самое приятное общение. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям.
Рыбы
Снижается жизненный потенциал, появляется потребность в спокойном отдыхе, уединении. Стоит заняться собой, исполнить какие-то давние желания. Позитивные эмоции очень важны, но в погоне за ними вы можете порой вести себя очень эгоистично, что лишь усугубит противоречия, уже существующие в отношениях с близкими. Природное чувство такта, интуиция и способность понимать окружающих – вот те качества, благодаря которым удастся избежать серьезных конфликтов. Старайтесь никому не навязывать своего общества, по возможности уклоняйтесь от общения с особами, вызывающими у вас неприязнь.
Это благоприятный день для творческой работы, проведения исследований, а также составления планов на будущее. Источники вдохновения могут быть самыми неожиданными; не стоит отказываться от занятий, так или иначе расширяющих кругозор.