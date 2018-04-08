воскресенье, 8 апреля 2018 г.
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  • Они правда вышли в этом на улицу!? Американская певица ошарашила прохожих своим видом

Они правда вышли в этом на улицу!? Американская певица ошарашила прохожих своим видом

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62-летняя американская певица Ангелине и ее 42-летняя подруга Френчи Морган разгуливают по Малибу и наслаждаются вниманием прохожих, ведь не обернуться в след просто невозможно...

Анджелине – певица и модель из США, которая прославилась в 1984 году, когда впервые снялась в рекламе. Сейчас 67-летняя Анджелине считает, что возраст – просто цифра, и одевается как подросток.

42-летняя Френчи Морган – звезда французского реалити-шоу.

Фотографы заметили двух подружек во время прогулки по Малибу, но, откровенно говоря, проехать мимо и не заметить их было сложно.

Смотри фото!

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