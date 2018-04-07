Собчак опубликовала фото в топе, но все смотрят на кое-что другое

В своем микроблоге блондинка опубликовала фото с курорта. Она позирует в спортивном топе, льняных брюках и солнечных очках. Лицо Ксении излучает благость и спокойствие. К сожалению, умиротворение Ксении не передалось комментаторам. Их удивила непонятная отметина на ее теле в районе груди, и они принялись злостно обсуждать этот неясный предмет.

Подписчикам показалось, что это прыщ или кожный нарыв, они посчитали этот снимок ужасным. "Прыщ белый, как противно, фу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Думала бородавка на груди", "Или клещ, или фурункул или не понятно на чем висит жемчужина?", "Отвратительная штуковина на груди! Ее элементарно убрать", – обсуждали неугомонные критики.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 6, 2018 at 2:55am PDT

У Собчак нашлись защитники, они принялись объяснять подслеповатым фанатам, что на теле несостоявшегося президента ювелирное изделие. "Это украшение на цепочке вертикально висит от цепочки вокруг шеи. Вот так рождаются слухи, когда золото путают с прыщами", "Это подвеска на цепочке а не прыщ", – вступились в перепалку фолловеры.