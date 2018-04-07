Содержимое этого пакетика стоит 25 000 евро. И вот в чем причина!
7 апреля 2018 г., 13:01
Обувь, очки, рубашки, старая банка от лекарств, несколько клочков волос... Трудно поверить, но стоимость вещей в этом списке превышает 40 000 долларов.
Все дело в том, что поклонники творчества Френка Синатры могут купить вещи, пренадлежавшие их кумиру на аукционе.
Да-да, вы верно поняли, несколько клочков волос коллекционеры оценили в 30 000 долларов или 24 500 евро. К слову, заполучили их после стрижки в 1993 году, когда знаменитому певцу было 78 лет.
Кроме того, на продажу выставлены старая баночка от обезболивающих, которые он принимал до самой смерти, рецепт на лекарства, датированные 20 апреля 1998 года, то есть выписанный примерно за месяц до того, как исполнитель легендарной песни „My Way“ умер от сердечного приступа.