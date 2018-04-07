Содержимое этого пакетика стоит 25 000 евро. И вот в чем причина!

Все дело в том, что поклонники творчества Френка Синатры могут купить вещи, пренадлежавшие их кумиру на аукционе.

Фрэнк Синатра ФОТО: TopFoto/SCANPIX

Да-да, вы верно поняли, несколько клочков волос коллекционеры оценили в 30 000 долларов или 24 500 евро. К слову, заполучили их после стрижки в 1993 году, когда знаменитому певцу было 78 лет.

ФОТО: Vida Press