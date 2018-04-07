суббота, 7 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Содержимое этого пакетика стоит 25 000 евро. И вот в чем причина!

Содержимое этого пакетика стоит 25 000 евро. И вот в чем причина!

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ФОТО: Vida Press

Обувь, очки, рубашки, старая банка от лекарств, несколько клочков волос... Трудно поверить, но стоимость вещей в этом списке превышает 40 000 долларов.

Все дело в том, что поклонники творчества Френка Синатры могут купить вещи, пренадлежавшие их кумиру на аукционе.

Фрэнк Синатра

ФОТО: TopFoto/SCANPIX

Да-да, вы верно поняли, несколько клочков волос коллекционеры оценили в 30 000 долларов или 24 500 евро. К слову, заполучили их после стрижки в 1993 году, когда знаменитому певцу было 78 лет.

ФОТО: Vida Press

Кроме того, на продажу выставлены старая баночка от обезболивающих, которые он принимал до самой смерти, рецепт на лекарства, датированные 20 апреля 1998 года, то есть выписанный примерно за месяц до того, как исполнитель легендарной песни „My Way“ умер от сердечного приступа.

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