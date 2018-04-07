Козерогам нельзя ссориться с семьей! А вот что уготовили звезды другим знакам Зодиака

В профессиональной сфере ситуация тоже не безоблачная, но все же более благоприятная. Серьезных успехов можно достичь благодаря помощи новых союзников, которые окажутся весьма влиятельными. Многим этот день принесет выгодные сделки и увеличение доходов. Хорошо пройдут семинары и конференции, а также корпоративные праздники. В долгие поездки следует отправляться только в случае необходимости, пишет Дворец.

Овен

Беспокойный день, который принесет немало разочарований в профессиональной сфере. Будьте готовы противостоять недоброжелателями, действовать решительно и бескомпромиссно, совершать те поступки, которые сами считаете необходимыми, даже если они не всегда будут отвечать ожиданиям окружающих. Стоит сосредоточиться на той части работы, которая требует творческого подхода, оригинальности и смелых решений; рутина быстро испортит вам настроение.

Прекрасный день для общения с членами семьи. Ваш досуг может быть весьма разнообразным, лишь от активного участия в вечеринках и светских мероприятиях звезды советуют воздержаться. В романтических отношениях не произойдет значительных перемен, даже если вы попытаетесь инициировать их.

Телец

Осторожнее с финансами! Сегодня вам не так-то просто будет принять верные решения и удержаться от личных расходов. Вашему оптимизму можно позавидовать, и он вполне обоснован: и в личной, и в профессиональной сферах ситуация складывается самая благоприятная. Появляются новые возможности, о которых вы раньше не смели даже и мечтать, круг общения расширяется стремительно. С деловыми знакомствами все же стоит быть поосторожнее, поскольку первое впечатление может оказаться обманчивым.

Представители противоположного пола просто не смогут остаться равнодушными к вашему обаянию, поэтому причин жаловаться на недостаток внимания у вас определенно не будет. Здесь вы можете доверять своей интуиции безгранично: подсказки ее будут верными.

Близнецы

Жизненный потенциал высок, и именно благодаря ему вы сможете преодолеть неприятности, которые готовит этот день. Очень непроста ситуация в профессиональной сфере, на работе вас могут ожидать разочарования и проблемы, к тому же придется заниматься исправлением ранее совершенных ошибок – своих и чужих. Нужно проявить терпение и благоразумие, чтобы наладить отношения с влиятельными людьми, но усилия ваши не будут напрасными.

Взаимопонимание с любимым человеком сегодня, увы, является чем-то из области фантастики. Но в ваших силах избежать конфликтов и ссор, проявив максимум миролюбия и такта. Если вы собираетесь провести время со своим избранником, выбирайте места, где неудобно вести долгие печальные беседы.

Рак

День весьма противоречивый. Сегодня вы отличаетесь какой-то особенной наивностью, а потому являетесь весьма привлекательной особой для разного рода мошенников. Поэтому в деловых контактах нужны осторожность и предусмотрительность, а с заключением новых сделок торопиться не стоит. Есть вероятность получения награды за ранее проделанную работу, а также дорогих подарков от людей старшего возраста.