Невеста Баскова: на нашу пару навели порчу

Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, ненаигранными, их чувства подкупали простотой, многим казалось, что еще чуть-чуть – и брачный союз двух звезд станет реальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.

Наконец-то модель нашла в себе силы поведать о причинах разрыва. "Вы знаете, это все так неожиданно произошло: и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал", – разоткровенничалась девушка.

Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать их пару, навести порчу. "Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные силы", – добавила звезда.