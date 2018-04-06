пятница, 6 апреля 2018 г.
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Невеста Баскова: на нашу пару навели порчу

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Николай Басков

ФОТО: Scanpix

Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказала журналистам, из-за чего ее роману с "золотым голосом России" пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущей  Виктории Лопыревой, пишут Dni.ru.

Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, ненаигранными, их чувства подкупали простотой, многим казалось, что еще чуть-чуть – и брачный союз двух звезд станет реальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.

Наконец-то модель нашла в себе силы поведать о причинах разрыва. "Вы знаете, это все так неожиданно произошло: и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал", – разоткровенничалась девушка.

Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать их пару, навести порчу. "Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные силы", – добавила звезда.

 

😘😘😘#photo @rr_photo

Публикация от Sofiya Kalcheva (@sofikalcheva)

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