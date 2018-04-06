Невеста Баскова: на нашу пару навели порчу

Бывшая зазноба Николая Баскова модель Софи Кальчева рассказала журналистам, из-за чего ее роману с "золотым голосом России" пришел конец. Также девушка поведала о причинах переноса свадьбы певца и телеведущей Виктории Лопыревой, пишут Dni.ru.
Николай и Софи были очень красивой парой. Вместе они казались естественными, ненаигранными, их чувства подкупали простотой, многим казалось, что еще чуть-чуть – и брачный союз двух звезд станет реальностью. К сожалению, после трех лет отношений они расстались.
Наконец-то модель нашла в себе силы поведать о причинах разрыва. "Вы знаете, это все так неожиданно произошло: и для меня, и для него. Мы даже сами не можем найти точного ответа, почему так случилось. Кто-то, видно, за нас что-то сделал", – разоткровенничалась девушка.
Кальчева не исключает, что завистники могли заколдовать их пару, навести порчу. "Может быть. Всякое бывает. Хотя я верю только в Бога. И в собственные силы", – добавила звезда.