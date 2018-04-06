пятница, 6 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Можно ли ходить на кладбище на Пасху

Можно ли ходить на кладбище на Пасху

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

Пасха — самый важный праздник в христианстве. Многие люди интересуются, можно ли посещать кладбище и поминать усопших в этот светлый день. Мнения на этот счет есть разные, пишет Dailymail.

Сейчас многие люди ходят на кладбище в пасхальную неделю или даже в сам праздник Воскресения Христова только потому, что так было принято делать в Советском Союзе. Все церковные традиции были утрачены в то время, но когда железный занавес рухнул, люди вернули себе религию и смогли стать снова свободными в этом. Однако традиция ходить на кладбище на Пасху осталась.

Почему нельзя ходить на кладбище на Пасху

Священнослужители считают, что это неправильная традиция и пережиток прошлого. Дело в том, что это была вынужденная мера — люди ходили на кладбище, чтобы хоть как-то обобщиться, сплотиться. Тогда это было нормально, потому что возможностей других не было.

Это все равно что вы поедете жить в страну, где есть только католические церкви. Там можно причаститься и исповедаться, но только если вы не имеете возможности сделать это в православном храме.

Так и с поминовением усопших на Пасху — условия давно поменялись, поэтому лучше этого не делать.

Празднование Пасхи в мире

Есть еще одна традиция, к которой плохо относятся священнослужители. Речь идет об оставлении еды для покойных. Делать этого нельзя, потому что эта традиция не христианская. Кто-то считает это безобидным, но некоторые эксперты говорят, что лучше так не делать, потому что это отголосок язычества.

Ходить на Пасху на кладбище разрешается тем, у кого накануне умер родственник или близкий человек. Это церковь делать разрешает, так как такое посещение кладбища является вынужденной мерой на Пасху.

В этот праздник совершаются отпевания, а сама смерть накануне Пасхи во время Великого поста всегда считалась знаком свыше. Это большая честь — проводить родного человека в последний путь в такое время.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ