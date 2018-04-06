Город, в котором вам суждено жить, на основании вашего знака Зодиака

Вы можете удивиться, узнав, что страны и города имеют собственный гороскоп. «Рождение» страны или города рассчитывается с момента обнаружения первого поселения или провозглашения независимости. Астрологи сравнили гороскоп человека с гороскопом местоположения города или страны, интерпретируя планетарные взаимодействия и обнаружили, какой город подходит вам, в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет SoulPost.
Овен (21 марта — 19 апреля): Нью-Йорк
Ваша карьерная целеустремленность идеальна для процветания в Нью-Йорке! Деньги будут стекаться в ваш карман из необычных источников. Ваше здоровье будет крепким и нерушимым в этом регионе, несмотря на отсутствие прозрачного неба. Общение — важный элемент в ваших партнерских отношениях и любых романтических связях. Энергичная, ориентированная на действия атмосфера Нью-Йорка как нельзя лучше подойдет энергичному Овну.
Телец (20 апреля — 20 мая): Сидней
Вы будете в центре внимания в Сиднее и развивались бы в профессиональном плане. Финансовые дела улучшатся, а с ними стабильность и общее благополучие. Телец любит быть среди природы, и жизнь в Австралии повысит его жизненную энергию. Отношения будут складываться идеально, вы можете встретить партнера со значительной разницей в возрасте.
Близнецы (21 мая — 20 июня): Сан-Франциско
Близнецы — великие коммуникаторы. Поэтому неудивительно, что их привлечет Силиконовая долина — центр высокотехнологичной промышленности и стартапов. Если вы — компьютерный гений или звезда социальных сетей, ваша карьера может достичь заоблачных высот в Сан-Франциско! Если же вы ищете любовь, физическое притяжение в этом городе усилится в десятки раз. Даже если вы остановитесь среди улицы, вы можете столкнуться с любовью всей вашей жизни.
Рак (21 июня — 22 июля): Венеция
Рак — водный знак, и Венеция, иначе известная как Город Воды, — идеальное место жительства для вас. Вы ощутите себя как дома, как только попадете сюда. Люди, с которыми вы будете контактировать в этом романтическом городе, вскружат вам голову. Соединение Луны с Марсом даст вам дополнительный импульс в стремлении достичь поставленных целей. Если переезд в Венецию невозможен, мини-отпуск здесь перезарядит ваши батареи.
Лев (23 июля — 22 августа): Париж
Льву голубых кровей здесь окажут королевские почести, чего он жаждет больше всего! Солнце управляет как Парижем, так и Львом, поэтому жизнь в Городе Огней откроет для него наилучшие перспективы. Любое призвание или новая работа будут успешными благодаря сильной позиции Солнца в вашем гороскопе. Отношения могут принять нетрадиционный поворот, поскольку вас увлекают необычные личности.
Дева (23 августа — 22 сентября): Токио
Дева – перфекционист, что заставляет ее постоянно совершенствоваться. Ваше изысканное чувство стиля — то, что идеально сочетается с необычной жизнью Токио. Японская культура строится на обычаях и этикете, перекликаясь с вашим характером. Здесь вы можете добиться всего, чего захотите — любые ваши умения будут оценены по заслугам. Связь Марса с Юпитером гарантирует успех, вызванный новыми выгодными связями.
Весы (23 сентября — 22 октября): Лондон
В гороскопе Лондона Солнце достигает кульминации, помогая вам выбрать верный жизненный курс. Если вы находитесь в поисках себя, в этом городе вы сможете понять, чего хотите. Лондон сулит успехи в карьере и любви. Вы будете наслаждаться популярностью, окружив себя множеством друзей и ухажеров, которые будут жаждать вашего общества.
Скорпион (23 октября — 21 ноября): Амстердам
Скорпионы понимают важность физической близости и Солнце в гороскопе Амстердама поможет вам найти равного себе партнера, который захочет исследовать глубины вашей души, разгадать тайны и построить интенсивную связь, о которой вы всегда мечтали. В этом городе вы обретете спокойствие и счастье.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря): Гонолулу
Элемент огня в гороскопе Гонолулу резонирует с вашей энергичностью. Любые проекты, которые вы задумали, наконец, осуществятся в этом городе. Марс укрепит вашу уверенность и поможет обрести себя. В любви вас ожидают американские горки, так как вы встретите экзотического партнера.
Козерог (22 декабря — 19 января): Монако
Среди астрологов Козерог известен как «знак миллионеров»? Но, почему мои долги накапливаются, спросите вы? Верите вы в это или нет, у вас больше возможностей сколотить состояние, чем у остальных, и Монако способен сделать из вас миллиардера, войти в высший свет и стать уважаемой личностью. Козерог не против тяжелой работы, которая окупится с лихвой в Монако.
Водолей (20 января — 18 февраля): Стокгольм
Ваша социальная ориентированность будет удовлетворена в городе, который обещает избавиться от использования ископаемого топлива к 2040 году. Вы очень умны и дальновидны. В прогрессивном Стокгольме вы ощутите вдохновение, которое изменит вашу жизнь и жизнь других людей к лучшему. Вы будете не одиноки в своем стремлении служить на благо планеты, так как привлечете удивительного партнера, разделяющего вашу страсть.
Рыбы (19 февраля — 20 марта): Сингапур
Хотя динамичный темп Сингапура резко контрастирует с вашим обычным мечтательным характером, этот город заставит вас двигаться быстрее и побеждать. Говорят, что противоположности притягиваются, и это выражение отлично иллюстрирует ваши любовные отношений в этом городе. Партнерство принесет необходимый вам жизненный баланс, эмоциональную безопасность и стремление стать лучшей версией себя.