Леонардо Ди Каприо сидит на экстремальной диете ради новой роли А вы бы так смогли?
6 апреля 2018 г., 14:25
43-летний актер должен будет скинуть не один лишний килограмм для того, чтобы сняться в новом фильме Квентина Тарантино.
Леонардо Ди Каприо предложили роль в новом фильме. Теперь звезде придется хорошенько поработать над своим телом.
43-летний актер нанял лучших фитнес-тренеров и сел на жесткую диету. Сейчас актер «голодает» и каждый день устраивает себе утреннюю зарядку — тренировки похожи на те, что проводят в армии.
По всей видимости, речь идет о подготовке к новому фильму Квентина Тарантино. Проект получил название «Однажды в Голливуде». Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда на пике популярности были хиппи.