пятница, 6 апреля 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Леонардо Ди Каприо сидит на экстремальной диете ради новой роли

Леонардо Ди Каприо сидит на экстремальной диете ради новой роли А вы бы так смогли?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Леонардо Ди Каприо

ФОТО: Scanpix

43-летний актер должен будет скинуть не один лишний килограмм для того, чтобы сняться в новом фильме Квентина Тарантино.

Леонардо Ди Каприо предложили роль в новом фильме. Теперь звезде придется хорошенько поработать над своим телом.

43-летний актер нанял лучших фитнес-тренеров и сел на жесткую диету. Сейчас актер «голодает» и каждый день устраивает себе утреннюю зарядку — тренировки похожи на те, что проводят в армии.

По всей видимости, речь идет о подготовке к новому фильму Квентина Тарантино. Проект получил название «Однажды в Голливуде». Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда на пике популярности были хиппи.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ