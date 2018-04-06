Леонардо Ди Каприо сидит на экстремальной диете ради новой роли

Леонардо Ди Каприо предложили роль в новом фильме. Теперь звезде придется хорошенько поработать над своим телом.

43-летний актер нанял лучших фитнес-тренеров и сел на жесткую диету. Сейчас актер «голодает» и каждый день устраивает себе утреннюю зарядку — тренировки похожи на те, что проводят в армии.