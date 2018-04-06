Вот какую любовь вы найдете в 2018 году, на основании вашего знака Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Партнера по жизни. В 2018 году вам больше не придется беспокоиться о поиске любви, потому что вы найдете своего избранного. Ваши бессонные ночи и одинокие дни останутся в прошлом. Так что расправьте плечи и верьте, что в этом году вы, наконец, найдете своего суженого.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Лучшего друга. В 2018 году вы найдете преданного лучшего друга. Это не значит, что вы найдете человека, за которого вскоре выйдете замуж, однако он будет тем, на кого вы сможете опереться в тяжелые времена. Вы больше не будете одиноки в этом мире. У вас наконец будет друг, которому вы можете рассказать все и никто вас за это не осудит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Себя самого. Вы потратили много времени, жалея себя и пытаясь залатать пустоту в вашем сердце. Но эти дни остались в прошлом. 2018 — год, когда вы наберетесь смелости и побудете в одиночестве, найдя рецепт собственного счастья.

Рак (22 июня — 22 июля)

Страстная любовная интрижка. Любовь, которую вы обретете в этом году, не будет вечной, но навсегда изменит вас. Неожиданное знакомство может поджидать вас баре или на пляже, но, независимо от того, где вы найдете партнера, он откроет вам глаза на себя и на то, каким вы хотите видеть вашего суженого.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ускользнувшую любовь. В 2018 году вас ожидает любовь от того, кого вы считали пережитком прошлого. Возможно, это старый друг или школьная любовь, но он, наверняка, сделает вашу жизнь ярче и счастливее. Что бы вы ни делали, не позволяйте этому человеку уйти.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Любовь всей вашей жизни. Приготовьтесь, в 2018 году вы встретите свою истинную любовь, поэтому будьте более открыты к новым знакомствам — разговаривайте незнакомцами, знакомьтесь в метро, флиртуйте с парнем у барной стойки. Не упустите свой шанс услышать свадебные колокола раньше, чем вы думаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Любовь к бывшему. Вы были одинокими, потому что не могли прийти в себя после расставания с бывшим. В 2018 году он опомнится и захочет вернуться к вам. Не ругайте его, выслушайте и простите. Вы можете разжечь пламя потухшей любви заново.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Любовь к жизни. Забудьте о взаимоотношениях, просто влюбитесь в жизнь! 2018-й — год, когда вы вновь обретете уверенность в себе и мире. Вы будете чувствовать себя настолько счастливыми, что не будете нуждаться в партнере. Вы захотите испытать мир на прочность самостоятельно.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ваша вторая половинка в лице друга. В 2018 году все, что вам нужно, это человек, который прислушивается к вашим заботам и страданиям, а также будет оставаться с вами, несмотря ни на что. Вы даже не задумаетесь о том, чтобы жениться или вступить в партнерство, потому что рядом с вами будет лучший друг.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Любовь к сексу. Забудьте об обязательствах, моногамии и ожидайте безудержного веселья. Вы, наконец, почувствуете себя уверенно и будете попирать общественные нормы. Идите и получите то, что жаждете!

Водолей (21 января — 18 февраля)

Первое воссоединение любви. Вы всегда были в отношениях со своей первой любовью, и так и не смогли забыть ее. В этом году вы снова ее увидите, когда меньше всего ожидаете. Если расклад окажется в вашу пользу, вы заметите, что искра между вами не погасла. Не теряйте надежды.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)