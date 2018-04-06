пятница, 6 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Просто секс-бомба! Популярная эстонская певица возбудила поклонников новой внешностью

Просто секс-бомба! Популярная эстонская певица возбудила поклонников новой внешностью

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ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Поп-артистка Лийс Лемсалу позирует в Instagram на радость фанатам в новом сексуальном образ. Она надела пиджак леопардовой расцветки. 

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