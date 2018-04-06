Вы будете шокированы! Кого жители Эстонии считают главными звездами страны?

Участники опроса могли назвать три имени людей, которых считают звездами. Первое место заняла Анне Вески. На втором месте расположился чумовой рокер Танель Падар, чья популярность пошла в гору после победы на «Евровидении» в начале двухтысячных. На третьем месте расположился именитый эстонский композитор Арво Пярт.