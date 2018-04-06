Вы будете шокированы! Кого жители Эстонии считают главными звездами страны?
6 апреля 2018 г., 14:14
В конце марта в интернете были опубликованы результаты опроса 1044 человек фирмой Kantar Emor, в ходе которого выяснилось, кого местные жители считают знаменитостями.
Участники опроса могли назвать три имени людей, которых считают звездами. Первое место заняла Анне Вески. На втором месте расположился чумовой рокер Танель Падар, чья популярность пошла в гору после победы на «Евровидении» в начале двухтысячных. На третьем месте расположился именитый эстонский композитор Арво Пярт.
Конечно же, в ТОП-10 вошли еще и светская львица и креактивный директор Õhtuleht Ану Саагим, а также политик Эдгар Сависаар.