Галерея: сегодня в Тарту простились с ведущей «Kodutunne» Сигне Лахтейн

Сигне Лахтейн скончалась в понедельник, 2 апреля, от полученных в конце марта в автомобильной аварии травм. Тяжелое ДТП произошло 22 марта на шоссе Таллинн-Тарту у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасателям пришлось вырезать женщину из деформированного автомобиля. 11 дней Сигне Лахтейн была в коме, она умерла в больнице так и не приходя в себя.