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Галерея: сегодня в Тарту простились с ведущей «Kodutunne» Сигне Лахтейн

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Сегодня утром, 6 апреля, в Тарту родственники, друзья и коллеги простились с телеведущей популярной эстонской передачи «Kodutunne» Сигне Лахтейн.

Сигне Лахтейн скончалась в понедельник, 2 апреля, от полученных в конце марта в автомобильной аварии травм. Тяжелое ДТП произошло 22 марта на шоссе Таллинн-Тарту у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. Спасателям пришлось вырезать женщину из деформированного автомобиля. 11 дней Сигне Лахтейн была в коме, она умерла в больнице так и не приходя в себя.

Сигне Лахтейн родилась 10 мая 1977 года в Пыльтсамаа. С 2015 года она была ведущей программы «Kodutunne». До программы «Kodutunne» она работала в Kroonika, Naisteleht и Nipiraamat. 

Сигне Лахтейн навсегда останется в памяти своих сыновей, мужа, родственников и десятков тысяч телезрителей со всей Эстонии.

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