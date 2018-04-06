Фото: Анастасия Волочкова приняла пикантную позу перед новым кавалером

Анастасия отдыхает в Таиланде и засыпает блог традиционными шпагатами. На этот в кадре с ней. Помимо местных аборигенов присутствует известный поэт Булибеков. Артистка призналась, что влюблена в него и подумывает о замужестве. Комментарии к публикации Анастасия закрыла, так что, обменяться мнениями фанаты не смогли, пишет 7d.org.ua.