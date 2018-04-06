Фото: Анастасия Волочкова приняла пикантную позу перед новым кавалером

Анастасия Волочкова нашла себе нового мужчину. Артистка, не стесняясь, раздвигает ноги в фирменном шпагате перед известным поэтом из Казахстана Хакимом Булибековым.
Анастасия отдыхает в Таиланде и засыпает блог традиционными шпагатами. На этот в кадре с ней. Помимо местных аборигенов присутствует известный поэт Булибеков. Артистка призналась, что влюблена в него и подумывает о замужестве. Комментарии к публикации Анастасия закрыла, так что, обменяться мнениями фанаты не смогли, пишет 7d.org.ua.
Мои дорогие... Пхукет оказался островом волшебства, чудес и любви!❤️ Я влюбилась в казахского поэта Хакима Булибекова 🙈 Он вскружил мне голову своей поэзией и мощью своего позитива.👍🏼 Что делать? Я мечтала о свадьбе в Париже... Но теперь думаю, не отметить ли здесь на Пхукете?...☝🏼 В @natai_beach #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa #свадьба