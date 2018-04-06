Известный телеведущий показал содержимое холодильника Валерии: поклонники в ужасе!

Ведущий «Первого канала» Антон Привольнов посетил жилище популярной российской исполнительницы Валерии. Шоумен заглянул в святая святых – холодильник артистки.
На официальной страничке в Instagram Антон Привольнов опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей Валерией. В рамках своей передачи, в которой телеведущий наведывается к отечественным знаменитостям в гости и узнает их секреты питания, Привольнов заглянул в холодильник популярной исполнительницы.
❄ Британские учёные призывают улыбаться (как я ☝️), чтобы побороть чувство голода . После ревизии холодильника вечномолодой Валерии, решил в следующий раз приезжать в гости со своими пирогами ✔800 ккал в день - норма певицы. Хотя, котлеты я нашел и там😎 Подробности сегодня на @1tv . #первыйканал #контрольнаязакупка #антонпривольнов #звездныйхолодильник #валерия #агдееда #онашикарна #чеунегозаулыбка #холоднаяновость
«Британские ученые призывают улыбаться, чтобы побороть чувство голода. После ревизии холодильника вечно молодой Валерии, решил в следующий раз приезжать в гости со своими пирогами ✔800 ккал в день – норма певицы. Хотя, котлеты я нашел и там (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», – подписал снимок Привольнов.
На фотографии запечатлен и раскрытый холодильник – практически девственно пустой. Многочисленные подписчики весьма неоднозначно отнеслись к практически пустому холодильнику певицы и обратили внимание, что она совсем исхудала и выглядит истощенной.