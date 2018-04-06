Известный телеведущий показал содержимое холодильника Валерии: поклонники в ужасе!

На официальной страничке в Instagram Антон Привольнов опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с певицей Валерией. В рамках своей передачи, в которой телеведущий наведывается к отечественным знаменитостям в гости и узнает их секреты питания, Привольнов заглянул в холодильник популярной исполнительницы.

«Британские ученые призывают улыбаться, чтобы побороть чувство голода. После ревизии холодильника вечно молодой Валерии, решил в следующий раз приезжать в гости со своими пирогами ✔800 ккал в день – норма певицы. Хотя, котлеты я нашел и там (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)», – подписал снимок Привольнов.