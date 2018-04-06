Ангел?! Элина Нечаева предстала перед таллиннской публикой в необычном наряде
6 апреля 2018 г., 11:14
В мае Элина Нечаева представит Эстонию на «Евровидении-2018» в Португалии, а вчера оперная певица выступила на торжественном открытии фестиваля городской культуры Tallinn Music Week.
На сцену Центра русской культуры Элина вышла в необычном наряде: белый пиджак с объемными рукавами и обтягивающие кружевные лосины.
Зрители сравнили певицу с ангелом, впрочем, и голос Элины тоже можно назвать ангельским. Песня, которая будет представлена на «Евровидении», La Forza, прозвучала в этот вечер в новой аранжировке, публика слушала Элину, затаив дыхание.
Сопровождал Элину Нечаеву на открытии TMW бизнесмен Давид Пярнамяэ.