Ангел?! Элина Нечаева предстала перед таллиннской публикой в необычном наряде

На сцену Центра русской культуры Элина вышла в необычном наряде: белый пиджак с объемными рукавами и обтягивающие кружевные лосины.

Зрители сравнили певицу с ангелом, впрочем, и голос Элины тоже можно назвать ангельским. Песня, которая будет представлена на «Евровидении», La Forza, прозвучала в этот вечер в новой аранжировке, публика слушала Элину, затаив дыхание.