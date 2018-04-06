Ох уж эта пятница... Читайте гороскоп на 6 апреля!

Лев

Возможны серьезные профессиональные трудности. Откладывается решение важных вопросов, дела идут не так хорошо, как вы рассчитывали. Самое время проявить гибкость и заняться поиском помощников и единомышленников. Разумеется, вы в силах справиться с ситуацией и самостоятельно – но стоит ли заставлять себя заниматься утомительной и малоинтересной работой, которую можно поручить кому-то другому? Расходы будут весьма значительными, если вы не удержитесь от спонтанных покупок и сомнительных инвестиций.

Постарайтесь больше времени провести с членами семьи: общение будет приятным и полезным для всех. Очень хороший день для посещения культурных мероприятий, а также активного отдыха. Однако компанию следует выбирать придирчиво – ищите тех, кто действительно разделяет ваши интересы.

Дева

День не самый легкий и удачный, однако и неразрешимых проблем не несущий. Ваши профессиональные успехи будут весьма скромными, зато удастся избежать ошибок, исправление которых отняло бы немало времени. Хорошо складываются отношения с коллегами и деловыми партнерами, а вот найти общий язык с влиятельными особами и представителями государственных органов вряд ли удастся.

Финансовые вопросы могут стать причиной серьезных разногласий в семье. Однако выход из ситуации, который удовлетворит все заинтересованные стороны, будет найден благодаря вашему умению оценить ситуацию здраво и хладнокровно, не давая воли эмоциям и сиюминутным желаниям. На поддержку любимого человека могут рассчитывать те, кто готов к уступкам и компромиссам.

Весы

Влияние позитивных тенденций очень сильно, день пройдет чрезвычайно удачно для всех, кто знает, чего хочет, и готов потрудиться ради достижения цели. Появляется возможность наладить контакты с влиятельными людьми, преодолеть разногласия с руководством и деловыми партнерами, значительно продвинуться вперед в осуществлении важных проектов благодаря своевременно полученной поддержке. Удачно пройдут семинары, конференции и презентации.

Растет интерес к учебе и творческим занятиям, представится хороший шанс для реализации собственного потенциала, раскрытия талантов и способностей. Романтические свидания оставят приятное впечатление, а у тех, кто не откажется от участия в светских мероприятиях, появится шанс завязать полезные знакомства.

Скорпион

Очень осторожно стоит вести себя с членами семьи – сегодня вы можете ранить их словом или причинить боль, не желая этого. Постарайтесь побольше времени провести дома, создать атмосферу дружелюбия и уюта, проявить внимание к близким; усилия не будут напрасны: отношения станут более теплыми, доверительными и ровными. У юных представителей знака будет возможность прекрасно отдохнуть, повеселиться в компании друзей или посетить запоминающееся развлекательное мероприятие.

С профессиональной точки зрения день тоже весьма неплох. Возможности, открывающиеся перед вами, не головокружительно широки, но благодаря врожденным талантам и своевременно посетившему вдохновению вы сможете использовать их в полной мере.

Стрелец