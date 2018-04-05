У мужчин из Эстонии есть шанс? ТНТ рассекретил название нового телепроекта Ольги Бузовой

«Почти год я нахожусь одна. Я не робот, я — женщина. У меня нет времени на личную жизнь, я постоянно снимаюсь, гастролирую, занимаюсь бизнесом, и поэтому я решила дать своё согласие на участие в новом шоу телеканала ТНТ, где я буду искать свою любовь», — комментирует участие в программе Бузова.

В новом проекте «Замуж за Бузову» прошедшие кастинг мужчины будут в буквальном смысле сражаться за внимание самой медийной девушки России. Удостоиться внимания Ольги смогут только самые сильные и смелые участники шоу.

«Мне нужен мужчина «без памперсов». Верный, умный, смелый, сильный, преданный, рядом с которым я смогу чувствовать себя защищённой и любимой. Это для меня авантюра и риск. Но я очень хочу быть счастливой и хочу любви. Надеюсь, что именно этот проект даст мне ее», — рассказывает телеведущая.

Происходящее в шоу всегда будет для Ольги сюрпризом. Каждый выпуск проекта и каждое свидание будут сниматься в новом городе, в новой локации, при новых обстоятельствах.

Чтобы главной героине было легче отличить искренних претендентов на ее сердце от фальшивых авантюристов, создатели проекта придумали особый вид проверки всех участников, который пока что держится в секрете.