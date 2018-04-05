четверг, 5 апреля 2018 г.
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Израильтянке Нете Барзилай пророчат победу на «Евровидении-2018»: кто она и в чем ее секрет?! Смотрите видео!

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Нетта Барзилай

ФОТО: Кадр из видео

Совсем недавно букмекеры пророчили победу на «Евровидении-2018» Элине Нечаевой из Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица из Израиля. Клип Нетты Барзилай на песню «Игрушка» на YouTube уже собрал более миллиона просмотров, а в комментариях можно прочесть сотни восторженных отзывов и даже поздравления с будущей победой. 

Уже свосем скоро, 12 мая в Португалии состоится финал «Евровидения-2018». В этом году Эстонию представит русскоязычная оперная певица Элина Нечаева с песней на итальянском языке La Forza. Изначально мировые букмекеры пророчили победу именно Эстонии. Но 11 марта все изменилось! Именно в этот день на официальном канале «Евровидения» был опубликован клип израильской певицы Нетты Барзилай.

Как только видео появилось в интернете, Барзилай сместила Нечаеву с первой строчки фаворитов конкурса и завоевала практически мировое признание. Ритм трека настолько заразителен, что дети и взрослые со всего мира с первых нот пускаются в пляс.

ФОТО: Instagram

Карьеру певицы 25-летняя Нетте начала лишь в сентябре 2017 года. Девушка пришла на прослушивание израильского отборочного тура на «Евровидение» - «Ха-Кохав ха-Ба» (Следующая звезда). Талантливая и необычная девушка сразу покорила и жюри, и телезрителей. Так Нетте добралась до финала и стала полноправным участником «Евровидения-2018». 

Накануне самого главного музыкального конкурса Европы Нетте признается, что певицей она вовсе раньше и не хотела быть. Еще пару лет назад она планировала стать воспитательницей в детском саду, но все изменила служба в израильской армии, где она и начала выступать на праздниках, а потом в клубах, позже Нетту стали приглашать выступать на свадьбах. 

 

A post shared by netta barzilai (@nettabarzi) on

Изюминкой Нетты является использование лупера - специального музыкального инструмента, при помощи которого можно записать фразу, проигрывать ее циклически и наложить сверху еще несколько слоев. Изначально возникали вопросы, разрешат ли организаторы «Евровидения» использовать такое ноу-хау, однако позже они заявили, что не имеют никаких возражений. А вам понравилась эта «зажигалка» из Израиля? Как вы считаете, достойна ли Нетта победы на конкурсе?

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