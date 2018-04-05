Жесткий спорт убивает секс, и не наоборот...

Университет Северной Каролины. Ученые. Исследование. Одна тысяча мужчин. Опрос. Главные вопросы: как часто респонденты занимаются сексом / хотят его / думают о нем. Учитывались факторы: возраст и состояние здоровья подопытных. И интенсивность их тренировок, пишет Mport.ua.

Итог

На основе ответов респондентов ученые пришли к выводу:

интенсивность и продолжительность тренировок напрямую сказываются на либидо.

А потом еще и вывели закономерность:

чем усерднее, дольше и чаще занимаешься спортом, тем реже тебе хочется секса / тем больше будет проблем с потенцией.

Примечательно: никаких проблем с либидо не наблюдалось у товарищей, чьи тренировки оказались менее интенсивными и более продолжительными.

Разумеется, выше написанное находится в стадии гипотезы и учеными пока ни грамма не доказано. Но есть смысл призадуматься: если после убойных тренировок на секс не тянет — сбавляй обороты.

Мораль басни

5 подходов в тренажерке — хорошо. 5 подходов в сексе — отлично. Но самый идеальный вариант: по 3 подхода и там, и там. Так и мышцы будут крепкими, и либидо не завянет.