четверг, 5 апреля 2018 г.
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Limon.ee представляет: слушайте и смотрите премьеру нового клипа Макса Барских прямо сейчас!

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Эксклюзивное прослушивание трека состоялось одновременно на всех топовых радиостанциях стран СНГ: Украины, России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и многих других. Кислотно-лимонная лихорадка также заполонила эфиры ведущих музыкальных телеканалов ближнего зарубежья и Восточной Европы.

Новая работа Макса Барских кардинально меняет стиль и звучание его музыки. Изменений претерпела не только смысловая нагрузка трека. В поисках нового поп-звучания автор смело экспериментирует с саундом, смешивая Edm, future bass и hip hop, в результате чего образовался «кислотный» дэнс.

«Сделай громче» – танцевальный манифест, в котором заложена концепция современной реальности. Новый трек Барских адресован тем, кто мечтает и не боится круто повернуть свою жизнь на 180 градусов, призывая своего слушателя идти навстречу к себе, не оглядываясь на мнения. 

«В «Сделай громче» я пою о человеке, который по зову сердца начинает новый путь, открывает новые страны, не боясь быть в них незамеченным и ненужным. Этот персонаж очень близок мне: за 28 лет я не раз делал отчаянные поступки, которые кардинально меняли мой путь и качество жизни… и на каждых витках этих изменений я чувствовал себя уверенней. И поэтому благодаря своей музыке я хочу поделиться со своим слушателем одним простым секретом – если слушаешь свое сердце, всегда знаешь, по какой дороге идти…» - рассказывает Барских.

Одновременно с официальным релизом трека артист представил и новый клип, режиссером которого выступил продюсер Макса Алан Бадоев. В цифрах новая видеоработа певца выглядит следующим образом: 4 съемочных дня, 11 локаций, 94 актера и 48 человек съемочной группы, 6 образов, более 100 костюмов, 12 танцевальных сцен, 4 месяца подготовки… На сегодняшний день это самое масштабное и концептуальное видео, которое когда-либо создавал тандем Бадоев-Барских.

«Я решил создать историю, в которой персонаж Макса – это Ангел. Он курирует души тех, кто слышит себя, а значит, слышит подсказки своего Ангела. Центральное место действия клипа – подземный мир метрополитена. Именно там проходят миллионы людей за сутки. Кто-то из них оглушен рутиной, а кто-то слушает свое сердце и верит в мечты. Именно их главный герой и ведет к успеху», - раскрывает концепцию клипа Бадоев.

Мировой старт цифровых продаж сингла намечен на 6 апреля. ​Отметим, что нынешний год для 28 летнего музыканта юбилейный: свое 10-летие на сцене певец отметит мировым туром, включающим более 20 стран.

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