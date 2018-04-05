Руку разрубило: Гузеева показала снимок из больницы

Женщина и доктор запечатлены на фоне медицинской техники, причем кисть Ларисы плотно забинтована. Поклонники, которые не читают подписи под фото, очень испугались за состояние здоровья артистки.

В ответ Гузеева написала: "готовила День Рождения дочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Apr 4, 2018 at 4:35am PDT

В медицинское учреждение женщина пришла не из-за пореза, а для того, чтобы поздравить пластического хирурга Хасана Баиева с днем рождения. Телеведущая посвятила любимому врачу несколько теплых слов: "Живи, будь здоров и счастлив! Скольким людям ты подарил вторую жизнь! Скольким женщинам ты подарил вторую молодость и красоту! Ты нам нужен! Обнимаю".