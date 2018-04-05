четверг, 5 апреля 2018 г.
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Руку разрубило: Гузеева показала снимок из больницы

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Лариса Гузеева.

ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева испугала поклонников снимком из больничной палаты. Двусмысленное фото она выложила на своей странице в Instagram, передает Лайф.

Женщина и доктор запечатлены на фоне медицинской техники, причем кисть Ларисы плотно забинтована. Поклонники, которые не читают подписи под фото, очень испугались за состояние здоровья артистки.

В ответ Гузеева написала: "готовила День Рождения дочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".

В медицинское учреждение женщина пришла не из-за пореза, а для того, чтобы поздравить пластического хирурга Хасана Баиева с днем рождения. Телеведущая посвятила любимому врачу несколько теплых слов: "Живи, будь здоров и счастлив! Скольким людям ты подарил вторую жизнь! Скольким женщинам ты подарил вторую молодость и красоту! Ты нам нужен! Обнимаю".

Кстати, на многочисленных женских форумах постоянно обсуждают внешность Гузеевой и ее возможную пластику. Зрительницы шоу "Давай поженимся!" предполагают, что скорее всего она прибегла к мезотерапии, столь популярной в последнее время. Однако ранее Гузеева не раз говорила, что панически боится хирургического вмешательства. Вероятно, этим снимком звезда только подогреет слухи о том, что в ее образе не обошлось без вмешательства скальпеля.

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