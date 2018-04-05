Руку разрубило: Гузеева показала снимок из больницы

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева испугала поклонников снимком из больничной палаты. Двусмысленное фото она выложила на своей странице в Instagram, передает Лайф.
Женщина и доктор запечатлены на фоне медицинской техники, причем кисть Ларисы плотно забинтована. Поклонники, которые не читают подписи под фото, очень испугались за состояние здоровья артистки.
В ответ Гузеева написала: "готовила День Рождения дочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил".
В медицинское учреждение женщина пришла не из-за пореза, а для того, чтобы поздравить пластического хирурга Хасана Баиева с днем рождения. Телеведущая посвятила любимому врачу несколько теплых слов: "Живи, будь здоров и счастлив! Скольким людям ты подарил вторую жизнь! Скольким женщинам ты подарил вторую молодость и красоту! Ты нам нужен! Обнимаю".
Кстати, на многочисленных женских форумах постоянно обсуждают внешность Гузеевой и ее возможную пластику. Зрительницы шоу "Давай поженимся!" предполагают, что скорее всего она прибегла к мезотерапии, столь популярной в последнее время. Однако ранее Гузеева не раз говорила, что панически боится хирургического вмешательства. Вероятно, этим снимком звезда только подогреет слухи о том, что в ее образе не обошлось без вмешательства скальпеля.